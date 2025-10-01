Ministarsvo finansija SAD izdalo posebnu licencu NIS-u, a JANAF dobio licencu za transport nafte do 8. oktobra

U isto vreme Jadranski naftovod (JANAF) saopštio je da je produžio do srede, 8. oktobra novu licencu za nastavak transporta nafte za rafineriju Pančevo u vlasništvu Naftne industrije Srbije (NIS).

Iz NIS-a su naveli da je licenca izdata 30. septembra i podsetili da je ta kompanija takođe podnela i dopunu zahteva za uklanjanje sa SDN (Specially designated Nationals) liste. Reč je o, kako je navedeno, dugotrajnom i kompleksnom procesu, a inicijalni zahtev je poslat 14. marta ove godine. Iz NIS-a su naglasili da nastavljaju sa aktivnostima koje imaju za cilj prevazilaženje aktuelne situacije, a o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje kompanija
