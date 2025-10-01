Snažan ciklon donosi obilne padavine, sneg i jake vetrove u Srbiji početkom oktobra 2025

Naslovi.ai pre 15 minuta
Srbija očekuje jake padavine, sneg na planinama i prodor ledene vazdušne mase usled snažnog visinskog ciklona.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje hladno i oblačno vreme sa mestimičnom kišom, a na visokim planinama prvi sneg već je pao, posebno na Goliji i Kopaoniku. Temperatura će se kretati od 4 do 16 stepeni, dok će u Negotinskoj Krajini biti do 19 stepeni. Beta N1 Info N1 Info

Meteorolog Nedeljko Todorović i RHMZ upozoravaju na obilne padavine koje će trajati do petka, sa mogućim snežnim pokrivačem do 50 cm u planinskim predelima juga i istoka Srbije. U četvrtak i petak očekuju se jake kiše i sneg, što može izazvati probleme u tim regionima. RTS Telegraf Alo Blic Blic Blic

Prvi sneg ove sezone iznenadio je meštane i turiste na Goliji, a snimci sa društvenih mreža potvrđuju ranu zimu i u regionu, uključujući i padine Bjelašnice u Bosni i Hercegovini. Očekuju se drastične temperaturne promene i nepogode na Balkanu. Mondo Blic Moj Novi Sad N1 Info

Srbija će narednih dana biti pod uticajem snažnog visinskog ciklona, koji donosi obilne padavine, jake vetrove i prodor ledene vazdušne mase iz Sibira. Već večeras i noću, južne, jugoistočne i istočne predele zahvatiće vrlo jaka kiša, koja će se u četvrtak proširiti na centralne delove Srbije, Šumadiju i Pomoravlje. Sneg će u planinskim predelima iznad 1.000 metara padati sve vreme do subote ujutro. Telegraf RTV Telegraf Dnevnik Blic Blic

