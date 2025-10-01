Blokada američke vlade: Šta to znači i koga će sve pogoditi?

Američka vlada je zatvorena nakon što su republikanci i demokrate odbili međusobne privremene predloge za finansiranje.

Glavna tačka sporenja bio je sektor zdravstvene zaštite, ali rezultat je da će sve osim najkritičnijih federalnih službi gotovo potpuno stati dok se ne postigne dogovor. Šta ovo znači za Amerikance? I zar ovo već nismo videli u prethodnim godinama? Zatvaranje federalne vlade znači da sve nebitne funkcije države prestaju sa radom. To će uticati na sve – od socijalnog osiguranja, preko avionskog saobraćaja, do pristupa nacionalnim parkovima. Federalne agencije zavise