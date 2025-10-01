Profesor Bešić: Vlastima je Kosjerić bio jasna poruka – zbog toga danas nemamo izbore

Nova pre 40 minuta  |  Autor: N1
Profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić za N1 naveo je da su izbori u Kosjeriću vlastima bili "jasna poruka", kao i da je to razlog zbog kog izbore danas nemamo.

Vrlo jednostavno – recept Kosjerića, tipičan primer koji pokazuje uspešnost tog recepta. Kad imate tako malu opštinu, to je idealna situacija dominantnosti partije, oni su spustili vojsku na mali teren, oni su sve mehanizme upotrebili i odigrali 50-50. Ako je u Kosjeriću u toj situaciji bilo tako, u situaciji vlast nasuprot opozicije, zamislite šta bi bilo u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Kraljevu. Vlastima je Kosjerić bio veoma jasna poruka – da bi ta
