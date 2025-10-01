„Razočarao me je“: Đani otkrio zašto nije zvao Darka Lazića nakon udesa

Nova pre 1 sat  |  Autor: Viktorija Jovanović
„Razočarao me je“: Đani otkrio zašto nije zvao Darka Lazića nakon udesa

Radiša Trajković Đani otkrio je da je razočaran u kolegu Darka Lazića.

Darko Lazić je nedavno imao saobraćajnu nezgodu sa svojom suprugom Katarinom, a Đani je sada otkrio da ga nije zvao da pita kako je. „Ne. Ja sam polomio ruku, nije ni on mene zvao. Što bih ja njega zvao? Iskreno… Kad je bio prvi udes, ja sam visio uz njega i kad sam ja polomio ruku, bio sam tri meseca kući, niko nije došao da me vidi. Nije došao. Razočarao sam se tada jer ga mnogo volim. Bilo mi je krivo kao čoveku, rekao je kao: ‘Evo, ćale, doći ću, kako to da
