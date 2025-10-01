Incident kod Pravnog fakulteta: Crni džip pokušao da probije blokadu tokom 16 minuta tišine

Incident kod Pravnog fakulteta: Crni džip pokušao da probije blokadu tokom 16 minuta tišine

Tokom održavanja 16 minuta tišine danas ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, a povodom 11 meseci od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kroz masu građana i studenata koji su mirno stajali na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske ulice, pokušao je da prođe vozač u crnom džipu.

Iako studenti kažu da ovo nije prvi put, da su, nažalost, već navikli na probijanje blokada tokom 16 minuta tišine, danas na sreću nije bilo povređenih. Prikaži ovu objavu u aplikaciji Instagram Objava koju deli Čuvari/ke vatre (@cuvarivatre) Dok je nekoliko desetina građana stajalo oko Pravnog fakulteta odajući poštu za 16 stradalih u padu betnske nadstrešđnice u Novom Sadu, na njih se zaleteo crni džip i pokušao da prođe kroz masu. - Pokušao je da prođe, zaleteo
