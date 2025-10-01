Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Radio 021 pre 32 minuta  |  Beta
Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Član Predsedništva stranke Srbija centar (SRCE) Petar Bošković izjavio je da su, prema njegovim saznanjima, četiri pripadnika Vojske Srbije kažnjena zbog mahanja studentima i građanima tokom vojne parade 20. septembra.

Kako je rekao, biće i poziva na disciplinsku odgovornost. "Prema mojim saznanjima, protiv momka koji je mahao i javljao se studentima pokrenut je disciplinski postupak. Ali tu nije kraj, ne samo protiv njega, nego je interesantno da su još trojica vojnika, koji je trebalo da idu u mirovnu misiju, skinuta sa pomenute liste zbog iste stvari", rekao je Bošković za današnje izdanje lista Nova. Naveo je da postoje različiti disciplinski postupci, ali da sve kreće
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

N1 Info pre 52 minuta
Bošković (SRCE): Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković (SRCE): Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Nedeljnik pre 37 minuta
Bošković (SRCE): Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković (SRCE): Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Danas pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Zakazana prva sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka

Zakazana prva sednica Skupštine Srbije: Na dnevnom redu 47 tačaka

N1 Info pre 11 minuta
Subvenciju opštine Aleksinac za kupovinu bicikla dobio načelnik opštinske uprave iz redova SNS

Subvenciju opštine Aleksinac za kupovinu bicikla dobio načelnik opštinske uprave iz redova SNS

N1 Info pre 6 minuta
Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

N1 Info pre 52 minuta
Sijarto: Nadamo se rešenju za NIS koje neće ugroziti energetsko snabdevanje Srbije

Sijarto: Nadamo se rešenju za NIS koje neće ugroziti energetsko snabdevanje Srbije

NIN pre 42 minuta
Sijarto o sankcijama NIS-u: MOL se priprema za povećanje izvoza nafte prema Srbiji, ali samo povećan izvoz MOL-a ne može da…

Sijarto o sankcijama NIS-u: MOL se priprema za povećanje izvoza nafte prema Srbiji, ali samo povećan izvoz MOL-a ne može da reši problem

Danas pre 12 minuta