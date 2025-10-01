Bošković: Četvorica vojnika kažnjena zbog mahanja građanima na vojnoj paradi

Član Predsedništva stranke Srbija centar (SRCE) Petar Bošković izjavio je da su, prema njegovim saznanjima, četiri pripadnika Vojske Srbije kažnjena zbog mahanja studentima i građanima tokom vojne parade 20. septembra.

Kako je rekao, biće i poziva na disciplinsku odgovornost. "Prema mojim saznanjima, protiv momka koji je mahao i javljao se studentima pokrenut je disciplinski postupak. Ali tu nije kraj, ne samo protiv njega, nego je interesantno da su još trojica vojnika, koji je trebalo da idu u mirovnu misiju, skinuta sa pomenute liste zbog iste stvari", rekao je Bošković za današnje izdanje lista Nova. Naveo je da postoje različiti disciplinski postupci, ali da sve kreće