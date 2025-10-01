Šta predviđa Trampov plan za Pojas Gaze i kakve veze sa tim ima Toni Bler?

Mirovni plan za kraj rata u Pojasu Gaze koji je Bela kuća objavila uključuje iznenadne uloge posle rata za dve poznate političke ličnosti: bivšeg britanskog premijera Tonija Blera i američkog predsednika Donalda Trampa.

Radio slobodna Evropa predstavlja detalje o predloženoj privremenoj strukturi upravljanja priobalnom teritorijom. Šta kaže plan o privremenoj upravi? U predlogu se navodi: "Gazom će upravljati privremena prelazna uprava tehnokratskog, apolitičnog palestinskog komiteta", mada se ne navodi ime nijednog palestinskog pojedinca ili grupe koji bi bili uključeni u tranziciju. Panel bi nadgledalo novo međunarodno prelazno telo pod nazivom "Odbor za mir". Na čelu bi bio