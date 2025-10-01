Hitna pomoć: Četiri osobe lakše povređene u četiri saobraćajne nezgode noćas u Beogradu

Svi povređeni su prevezeni do bolnica radi dalje dijagnostike, prenela je Radio-televizija Srbije.

Ekipe te službe intervenisale su 129 puta, od čega je 17 intervencija bilo na javnim mestima. Za pomoć su najviše zvale osobe sa povišenim krvnim pritiskom. Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) Zvezdara, KBC Bežanijska kosa, Urgentni centar i Institut za majku i dete.
