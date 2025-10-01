Od danas skuplja struja za domaćinstva za 6,6 odsto - ko ima pravo na popust

RTV pre 54 minuta  |  Tanjug, RTS
Od danas skuplja struja za domaćinstva za 6,6 odsto - ko ima pravo na popust

BEOGRAD - U Srbiji će od danas poskupeti prosečna cena električne energije za domaćinstva i male kupce za 6,6 odsto.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije (AERS) je na sednici krajem avgusta, na zahtev Elektroprivrede Srbije (EPS) dao saglasnost na odluku o višoj ceni električne energije za garantovano snabdevanje. Kako je objavio AERS, prosečna cena električne energije za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, odnosno za domaćinstva i male kupce od oktobra biće veća u odnosu na postojeću prosečnu cenu za 6,6 odsto po osnovu rasta cena
