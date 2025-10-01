Zvezdaši sutra biraju, fudbal ili košarka?

Sportske.net pre 46 minuta  |  Sportske.net
Zvezdaši sutra biraju, fudbal ili košarka?

Navijači Crvene zvezde juče su nezadovoljni napustili "Beogradsu arenu" nakon što su njihovi (uglavnom novi) ljubimci poraženi od italijanskog Armanija na premijeri Evrolige.

Vremena za tugovanje nema, jer je pred zvezdašima već sutra, pravo crveno-belo veče. Naime, u četvrtak uveče na teren će i fudbaleri i košarkaši Crvene zvezde, koji igraju svoje mečeve drugog kola Lige Evrope, odnosno Evrolige. Najpre će na parket košarkaši koji gostuju Bajernu u Minhenu od 20.30 sati, dok će pola časa kasnije fudbaleri izađi na teren stadiona "Dragao" i suočiti sa sa Portom. Tako će zvezdaši biti u dilemi koju utakmicu izabrati, a sigurno će kod
