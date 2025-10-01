Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

Gutereš pozvao sve snage da prihvate Trampov mirovni plan za Gazu

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš pozvao je u utorak "sve strane" da prihvate mirovni plan za Gazu koji je u ponedeljak predstavio američki predsednik Donald Tramp. "Sada je ključno da se sve strane obavežu na sporazum i njegovu implementaciju.

Gutereš još jednom ponavlja svoj poziv na trenutni i trajni prekid vatre", rekao je portparol generlnog sekretara UN Farhan Hak, prenosi Al Arabija. Svetski lideri, uključujući predstavnike arapskih i muslimanskih zemalja, pozdravile su predlog, ali Hamas još nije objavio svoj odgovor. Tramp jejuče nakon sastanka sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući rekao da je izraelski lider podržao plan i zapretio Hamasu da će biti uništen ako ga odbije.
UNIzraelHamasBela kućaAntonio GuterešDonald Trampujedinjene nacijeGaza

