Sve je naopačke! "Novosti" pred Porto - Zvezda u poseti muzeju portugalskog velikana (video)

Pred utakmicu Porto - Crvena zvezda u Ligi Evrope, "Novosti" su posetile muzej čuvenog portugalskog kluba i - malo je reći, zatekle nešto nesvakidašnje.

FOTO: EPA Naime, pehari, trofeji, eksponati... ... nalaze se na plafonu! Zaista. Evo, pogledajte i sami: Utakmica 2. kola Lige Evrope Porto - Crvena zvezda igra se u četvrtak, 2. oktobra, od 21 sat