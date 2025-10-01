Sve je naopačke! "Novosti" pred Porto - Zvezda u poseti muzeju portugalskog velikana (video)

Večernje novosti pre 52 minuta
Sve je naopačke! "Novosti" pred Porto - Zvezda u poseti muzeju portugalskog velikana (video)

Pred utakmicu Porto - Crvena zvezda u Ligi Evrope, "Novosti" su posetile muzej čuvenog portugalskog kluba i - malo je reći, zatekle nešto nesvakidašnje.

FOTO: EPA Naime, pehari, trofeji, eksponati... ... nalaze se na plafonu! Zaista. Evo, pogledajte i sami: Utakmica 2. kola Lige Evrope Porto - Crvena zvezda igra se u četvrtak, 2. oktobra, od 21 sat, a prenos uživo možete da pratite na portalu "Novosti". Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
