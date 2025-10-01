Sednica Skupštne 7. oktobra: Na dnevnom redu i Ekspo i legalizacija

Prva sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije zakazana je za 7. oktobar, a na denvnom redu 47 tačaka

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sazvala je prvu sednicu redovnog zasedanja parlamenta za 7. oktobar, a za dnevni red predloženo je 47 tačaka. Među njima su i izmene i dopune specijalnog zakona o Ekspu i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, nazvanog „Svoj na svome“. O čemu će se još raspravljati? Za tu sednicu su predložene i rasprave o predlozima zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o izmenama Zakona o