Dvoje mrtvih u 'terorističkom incidentu' u Mančesteru, objavila policija

BBC BBC može da potvrdi da je na fotografiji osumnjičeni za napad u Mančesteru - snimljena je odmah kod ograde mesta napada - oko struka ima neke prikačene stvari za koje se veruje da su eksplozivi

Dvoje ljudi je ubijeno, a četvoro povređeno u napadu automobilom i nožem kod sinagoge u engleskom gradu Mančesteru, na veliki jevrejski praznik Jom Kipur, koji je policija okarakterisala kao „teroristički incident".

Napadač, koji je hrabrošću obezbeđenja i vernika sprečen da uđe u sinagogu, stradao je tokom obračuna sa policijom, dok je još četvoro ljudi privedeno, objavila je policija.

Troje povređenih je u teškom stanju, dodaju.

Iz odeljenja za borbu protiv terorizma navode da veruju da značu identitet napadača, ubijenog sedam minuta posle poziva, ali da ne mogu da ga potvrde iz „bezbednosnih razloga".

Velika Britanija mora da pobedi rastući antisemitizam rekao je premijer Kir Starmer, te poručio jevrejskoj zajednici da će učiniti „sve što je u njegovoj moći“ da ih zaštiti.

Napad je „još strašniji" jer je izveden na Jom Kipur - najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, dodao je Starmer, koji će se hitno vratiti u zemlju sa samita Evropske političke zajednice u Danskoj.

Dodatne policijske snage biće raspoređene u sinagogama širom zemlje, najavio je.

Kralj Čarls i kraljica Kamila rekli su da su „duboko šokirani i ožalošćeni" zbog napada.

„Posebno na tako značajan dan za jevrejsku zajednicu", saopšteno je iz Bakingemske palate.

„Naše misli i molitve su sa svima koji su pogođeni ovim užasnim incidentom", dodaje se.

REUTERS/Temilade Adelaja Ljudi su se okupili u blizini mesta napada kod sinagoge u Mančesteru - napad je izveden na veliki jevrejski praznik Jom Kipur

Reuters Policijske snage na licu mesta

Šta je do sada poznato?

Reuters Među okupljenima na mestu napada bili su i članovi jevrejske zajednice

Napad se desio na šest kilometara od centra Mančestera, u ulici Midlton kod singagoge Hiton park.

Na snimku, koji je analizirao BBC tim za utvrđivanje činjenica, vide se naoružani policajci kod sinagoge kako stoje iznad osobe koja leži na zemlji.

Još jedna osoba ispred sinagoge leži na zemlji u lokvi krvi.

BBC tim za utvrđivanje činjenica uporedio je slike sa snimka sa onim na Gugl mapama kako bi potvrdio lokaciju.

PA Media Specijalne policijske snage i hitna pomoć kod mesta napada

Geret, vozač kombija za dostavu i očevidac, rekao je za BBC radio Mančester da je video ljude kako viču i dve osobe - jednu kako „krvari po ulici", a drugu kako „leži" ispred automobila.

Kaže da je video i još još jednog muškarca sa nožem kojim je „razbio prozor obližnje zgrade pokušavajući da uđe“.

„Za nekoliko sekundi, policija je stigla, izdali su nekoliko upozorenja, nije ih poslušao, na šta su oni otvorili", rekao je.

Čovek koji je držao nož zatim se srušio, ispričao je ovaj očevidac.

Muškarac je potom „krenuo da ustane i policija ga je ponovo upucala", kaže Geret.

Reuters

Ana Džejmson, BBC reporterka sa lica mesta, javlja da helikopteri lete oko mesta incidenta koji je policija blokirala i da se sirene čuju na svaka dva minuta.

Tu su i medicinari i vatrogasci, a policija je proglasila operaciju „Platon“ koja se sprovodi u hitnim slučajevima i incidentima velikih razmera, poput „razbojničkih terorističkih napada“.

Okupilo se i mnogo ljudi, među njima i članovi jevrejske zajednice.

(BBC News, 10.02.2025)