BBC vesti na srpskom

Dvoje mrtvih u 'terorističkom incidentu' u Mančesteru, objavila policija

Napad je „još strašniji" jer je izveden na Jom Kipur - najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, izjavio je britanski premijer Kir Starmer, koji se hitno vratio u zemlju sa samita Evropske političke zajednice u Danskoj.

BBC News pre 17 minuta
napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru, osumnjičeni za napad u mančesteru
BBC
BBC može da potvrdi da je na fotografiji osumnjičeni za napad u Mančesteru - snimljena je odmah kod ograde mesta napada - oko struka ima neke prikačene stvari za koje se veruje da su eksplozivi

Dvoje ljudi je ubijeno, a četvoro povređeno u napadu automobilom i nožem kod sinagoge u engleskom gradu Mančesteru, na veliki jevrejski praznik Jom Kipur, koji je policija okarakterisala kao „teroristički incident".

Napadač, koji je hrabrošću obezbeđenja i vernika sprečen da uđe u sinagogu, stradao je tokom obračuna sa policijom, dok je još četvoro ljudi privedeno, objavila je policija.

Troje povređenih je u teškom stanju, dodaju.

Iz odeljenja za borbu protiv terorizma navode da veruju da značu identitet napadača, ubijenog sedam minuta posle poziva, ali da ne mogu da ga potvrde iz „bezbednosnih razloga".

Velika Britanija mora da pobedi rastući antisemitizam rekao je premijer Kir Starmer, te poručio jevrejskoj zajednici da će učiniti „sve što je u njegovoj moći“ da ih zaštiti.

Napad je „još strašniji" jer je izveden na Jom Kipur - najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, dodao je Starmer, koji će se hitno vratiti u zemlju sa samita Evropske političke zajednice u Danskoj.

Dodatne policijske snage biće raspoređene u sinagogama širom zemlje, najavio je.

Kralj Čarls i kraljica Kamila rekli su da su „duboko šokirani i ožalošćeni" zbog napada.

„Posebno na tako značajan dan za jevrejsku zajednicu", saopšteno je iz Bakingemske palate.

„Naše misli i molitve su sa svima koji su pogođeni ovim užasnim incidentom", dodaje se.

napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru, ljudi stoje u bolu ispred sinagoge u mančesteru
REUTERS/Temilade Adelaja
Ljudi su se okupili u blizini mesta napada kod sinagoge u Mančesteru - napad je izveden na veliki jevrejski praznik Jom Kipur
Policijske snage na licu mesta, napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru, policajci na mestu napada kod sinagoge u mančesteru
Reuters
Policijske snage na licu mesta

Šta je do sada poznato?

napad u mančesteru, ljudi okupljeni ispred mesta napada kod sinagoge u mančesteru
Reuters
Među okupljenima na mestu napada bili su i članovi jevrejske zajednice

Napad se desio na šest kilometara od centra Mančestera, u ulici Midlton kod singagoge Hiton park.

Na snimku, koji je analizirao BBC tim za utvrđivanje činjenica, vide se naoružani policajci kod sinagoge kako stoje iznad osobe koja leži na zemlji.

Još jedna osoba ispred sinagoge leži na zemlji u lokvi krvi.

BBC tim za utvrđivanje činjenica uporedio je slike sa snimka sa onim na Gugl mapama kako bi potvrdio lokaciju.

Policijske snage na licu mesta, napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru, policajci na mestu napada kod sinagoge u mančesteru
PA Media
Specijalne policijske snage i hitna pomoć kod mesta napada

Geret, vozač kombija za dostavu i očevidac, rekao je za BBC radio Mančester da je video ljude kako viču i dve osobe - jednu kako „krvari po ulici", a drugu kako „leži" ispred automobila.

Kaže da je video i još još jednog muškarca sa nožem kojim je „razbio prozor obližnje zgrade pokušavajući da uđe“.

„Za nekoliko sekundi, policija je stigla, izdali su nekoliko upozorenja, nije ih poslušao, na šta su oni otvorili", rekao je.

Čovek koji je držao nož zatim se srušio, ispričao je ovaj očevidac.

Muškarac je potom „krenuo da ustane i policija ga je ponovo upucala", kaže Geret.

napad kod sinagoge u mančesteru, napad u mančesteru,
Reuters

Ana Džejmson, BBC reporterka sa lica mesta, javlja da helikopteri lete oko mesta incidenta koji je policija blokirala i da se sirene čuju na svaka dva minuta.

Tu su i medicinari i vatrogasci, a policija je proglasila operaciju „Platon“ koja se sprovodi u hitnim slučajevima i incidentima velikih razmera, poput „razbojničkih terorističkih napada“.

Okupilo se i mnogo ljudi, među njima i članovi jevrejske zajednice.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.02.2025)

BBC News
Šta je Sumud flotila i zašto je htela da dostavi pomoć Gazi morem kad Izrael ne da

Šta je Sumud flotila i zašto je htela da dostavi pomoć Gazi morem kad Izrael ne da

BBC News pre 7 sati
Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

BBC News pre 3 satajoš 1 povezana
Pad nadstrešnice: 11 meseci od tragedije - šetnje i sveće širom Srbije

Pad nadstrešnice: 11 meseci od tragedije - šetnje i sveće širom Srbije

BBC News pre 19 sati
Sankcije NIS-u: Kako mogu da utiču na mene

Sankcije NIS-u: Kako mogu da utiču na mene

BBC News pre 7 sati
Ilon Mask - prvi svetski polubilioner

Ilon Mask - prvi svetski polubilioner

BBC News pre 8 sati
BBC News

Povezane vesti »

Policija potvrdila: Napad u sinagogi je bio terorizam FOTO/VIDEO

Policija potvrdila: Napad u sinagogi je bio terorizam FOTO/VIDEO

B92 pre 12 minuta
Napad kod sinagoge u Mančesteru proglašen za teroristički – troje poginulih, uključujući počinioca

Napad kod sinagoge u Mančesteru proglašen za teroristički – troje poginulih, uključujući počinioca

RTS pre 52 minuta
Likvidiran napadač iz Mančestera! Odjeknula snažna eksplozija, uhapšena dvojica muškaraca! Jevrejska škola pod jakim merama…

Likvidiran napadač iz Mančestera! Odjeknula snažna eksplozija, uhapšena dvojica muškaraca! Jevrejska škola pod jakim merama obezbeđenja! (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Masakr u sinagogi na Jom kiput u Mančesteru! Dvoje mrtvih, troje ranjenih, policija ubila napadača (foto)

Masakr u sinagogi na Jom kiput u Mančesteru! Dvoje mrtvih, troje ranjenih, policija ubila napadača (foto)

Alo pre 1 sat
"Ovo je teroristički napad": Oglasila se policija o brutalnom ubadanju nožem u sinagogi u Mančesteru: Osumnjičeni likvidiran…

"Ovo je teroristički napad": Oglasila se policija o brutalnom ubadanju nožem u sinagogi u Mančesteru: Osumnjičeni likvidiran, odjeknula eksplozija

Blic pre 2 sata
Četvoro povređeno u napadu kod sinagoge u Mančesteru na praznik Jom Kipur

Četvoro povređeno u napadu kod sinagoge u Mančesteru na praznik Jom Kipur

NIN pre 2 sata
Napad kod sinagoge u Mančesteru, troje mrtvo

Napad kod sinagoge u Mančesteru, troje mrtvo

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DanskaJom kipurSinagoga

Svet, najnovije vesti »

Meloni kritikovala flotilu za Gazu, Izrael proteruje i 40 Italijana

Meloni kritikovala flotilu za Gazu, Izrael proteruje i 40 Italijana

Danas pre 2 minuta
Ovo su četiri načina da se blokada američke vlade okonča

Ovo su četiri načina da se blokada američke vlade okonča

Danas pre 22 minuta
UN: Više od 16.000 ljudi ubijeno u Haitiju u nasilju od 2022. godine

UN: Više od 16.000 ljudi ubijeno u Haitiju u nasilju od 2022. godine

Danas pre 52 minuta
Dvoje mrtvih u 'terorističkom incidentu' u Mančesteru, objavila policija

Dvoje mrtvih u 'terorističkom incidentu' u Mančesteru, objavila policija

BBC News pre 17 minuta
Trampova noć "debelih" generala, ili prva sednica američkog ministarstva rata

Trampova noć "debelih" generala, ili prva sednica američkog ministarstva rata

RTS pre 2 minuta