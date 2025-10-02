Izrael presreo flotilu ka Gazi, priveden i Beograđanin Ognjen Marković

BBC News pre 22 minuta

ISRAEL FOREIGN MINISTRY /Handout via REUTERS Propalestinski aktivisti Greta Tunberg i Tijago Avila nakon što su ih priveli izraelski vojnici

Još jedan pokušaj propalestinskih aktivista, ovaj put masovan, da se pomorskim putem domognu Pojasa Gaze i dostave humanitarnu pomoć, nije uspeo.

Izraelska mornarica presrela je brodove koji su prevozili humanitarnu pomoć ka Pojasu Gaze i privela stotine aktiviste, među kojima i poznatu švedska borkinju protiv klimatskih promena Gretu Tunberg.

Svi brodovi koji su bili u misiji Globalne Sumud flotile (GSF) zaustavljeni su, a ljudi koji su bili na njima „bezbedno putuju u Izrael i u dobrom su zdravstvenom stanju", saopštilo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova 2. oktobra.

Svi će biti deportovani u Evropu, poručeno je iz Izraela.

„Provokacija Hamasa i Sumuda je završena.

„Nijedna od jahti Hamasa i Sumuda (kako izraelsko ministarstvo naziva ove brodove) nije uspela u pokušaju da uđe u aktivnu borbenu zonu ili da probije zakonitu pomorsku blokadu.

„Još jedan, poslednji brod ove provokacije je ostao udaljen od Gaze. Ako se približi, njegov pokušaj da uđe u aktivnu borbenu zonu i probije blokadu takođe će biti sprečen", piše u objavi na Iksu.

Brodovi Sumud flotile zaustavljeni su 1. oktobra kasno uveče u vodama koje Izrael smatra zabranjenom zonom.

Izraelska mornarica je saopštila da je nastavila akciju presretanja brodova, započetu na veliki jevrejski praznik Jom Kipur.

Komandosi iz pomorske jedinice Šajetet 13 ukrcali su se na oko 40 od 47 brodova Globalne Sumud flotile (GSF) do 2. oktobra u prepodnevnim satima, zadržavivši stotine aktivista na plovilima.

Najmanje četiri broda flotile bila su zaglavljena na moru zbog raznih tehničkih problema, nepovezanih sa vojnim akcijama, tvrde izraelske snage.

Izraelska vojska negira tvrdnje GSF da su neki brodovi iz flotile uspeli da stignu do voda pod kontrolom Izraela kod obale Gaze, preneo je Tajms of Izrael.

Pogledajte snimak presretanja brodova Globalne Sumud flotile

Više od 40 brodova isplovilo je pre mesec dana iz Barselone u nameri da, kako su rekli organizatori, „probiju izraelsku humanitarnu blokadu" i domognu se obala Pojasa Gaze.

Pre samo nekoliko meseci, Greta Tunberg je sa još nekolicinom aktivista pokušala da se na isti način domogne Pojasa Gaze, ali su i tada njen brod Medlin zaustavili izraelski vojnici i priveli sve na njemu.

Potom su deportovali većinu aktivista - oni koji su to želeli - među kojima je bila i Greta Tunberg.

Israeli foreign ministry Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je snimak na kojem se vidi kako vojnici pretresaju švedsku aktivistkinju Gretu Tunberg na jednom od brodova Globalne Sumud flotile

Šta je prethodilo akciji izraelskih snaga?

Izraelske vlasti su više puta upozoravale propalestinske aktiviste da se zaustave i okrenu, a kada su se približili 'crvenoj zoni', bojni brodovi su okružili plovila Globalne Sumud flotile i potom su vojnici ušli na njih.

Dok su se približavali Gazi, izraelska mornarica je poručila aktivistima na brodovima da promene kurs je se „približavaju zoni aktivnih borbi".

Prethodno je i italijanska premijerka Đorđa Meloni pozvala Globalnu Sumud flotilu da se zaustavi i da ne ugrožava napore da se postigne mirovno rešenje.

Italijanski ratni brod koji je pratio flotilu kao obezbeđenje okrenuo se kada su se aktivisti Globalne Sumud flotile oglušili o sve ove pozive.

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela objavilo je 29. septembra uveče snimak na mreži Iksu kako oficirka preko razglasa poziva aktiviste Sumud flotile da zaustave brodove i da će biti prebačeni u luku Ašdod, gde će njihova humanitarna pomoć biti najpre pregledana, a potom dostavljena u Pojas Gaze.

Nakon što je izraelska mornarica zaustavila i okružila brodove flotile, objavljen je novi simak na kojem se vidi kako pripadnik izraelskih snaga bezbednosti pretresa Gretu Tunberg.

„Flotila je bezbedno zaustavljena i svi putnici sa brodova su prebačeni u izraelsku luku.

„Greta i njeni prijatelji su bezbedni i dobro", objavilo je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela.

Prethodno je italijanski ministar spoljnih poslova rekao je da ga je Izrael uverio da njegove oružane snage neće koristiti nasilje protiv 500 ljudi na brodovima, među kojima su i francuski i italijanski političari.

Pogledajte snimak pretresa Grete Tunberg na jednom od brodova Globalne Sumud flotile

Ministarstvo spoljnih poslova Izraela je 2. oktobra ujutru na mreži Iksu objavilo fotogrfije privedenih propalestinskih aktivista sa brodova Globalne Sumud flotile, koju je nazvalo „Hamas-Sumud" flotila.

Time je ponovilo tvrdnju da flotilu finansira i Hamas, palestinska ekstremistička grupa protiv koje Izrael vodi dvogodišnji brutalni rat u Pojasu Gaze.

Iz GSF-a su odbacili ove tvrdnje Izraela.

„Putnici Hamas-Sumuda bezbedno i mirno putuju ka Izraelu, gde će početi njihova procedura deportacije u Evropu.

„Putnici su bezbedni i u dobrom su zdravstvenom stanju", napisalo je izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Iz Globalne Sumud flotile presretanje su okarakterisali kao „nezakonito".

„Ovo nije bio čin odbrane (Izraela), već drzak čin očaja", kažu oni.

Grupa tvrdi da je jedan od više od 40 brodova iz flotile „namerno udaren", kao i da je izraelska mornarica upotrebila vodene topove na aktiviste na nekim od plovila.

„To je jasan pokazatelj dokle je okupator spreman da ide da zadrži Gazu gladnom i izolovanom.

„Napali su mirnu civilnu misiju jer uspeh humanitarne pomoći znači neuspeh njihove opsade", napisao je GSF na društvenim mrežama.

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je flotila obaveštena da „krši zakonitu pomorsku blokadu" koja obuhvata vode pored Gaze.

Izraelska vlada je pokušaj GSF-a da dostavi humanitarnu pomoć u ratom razorenu Gazu nazvala „provokacijom".

GSF je saopštio da je presretnuto više brodova, među kojima i Alma, jedan od glavnih u flotili, kao i Surijus i Adaru.

Pre nego što su izraelski vojnici upali na brodove flotile, aktivisti su pobacali mobilne telefone u vodu, što se vidi na jednom od snimaka GSF.

Vučić o privedenom Beograđaninu Ognjenu Markoviću

Na brodu Adara bio je i beogradski umetnik i aktivista Ognjen Marković koji se nekoliko sati pre nego što je flotila došla do 'opasnih voda' govorio za BBC na srpskom.

Razgovor sa njim pročitajte OVDE.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Kopenhagenu da je obaveza države da pomogne svim svojim građanima, što će učiniti i kada je u pitanju slikar Ognjen Marković, prenela je Radio-televizija Srbije.

Indirektno nazivajući Markovića „neodgovornim pojedincima" koji uvek zovu državu u pomoć, Vučić je rekao da je „država uvek tu da pomogne".

„Niko, čini mi se, u svetu nije iznenađen, zato je reagovala i Đorđa Meloni ranije i rekla da se to zaustavi.

„Neki ljudi to nisu želeli ili ni po kojoj ceni nisu hteli. Što se tiče borbe za naše ljude, to je naša obaveza.

„Neretko smo imali posla sa neodgovornim ljudima, mi tih spasilaca sveta imamo koliko god hoćete. Kad nisu u stanju sebe da spasu, zovu državu u pomoć", rekao je Vučić.

Prethodno je na nalozima studenata beogradskog Fakulteta likovnih umetnosti u blokadi na društvenim mrežama zatraženo od države da pomogne Markoviću.

Pre akcije izraelskih snaga, GSF je optužila izraelsku vojsku da je „namerno oštetila komunikacije među učesnicima flotile, u pokušaju da blokira signale za pomoć i zaustavi prenos uživo kako se ne bi videlo njihovo nezakonito ukrcavanje na brodove".

Saopšteno je je da je flotila bila 70 nautičkih milja (oko 130 kilometara) od obale Gaze kada je Izrael intervenisao.

Među učesnicima flotile bilo je više poznatih ličnosti, političara i aktivista.

Osim Grete Tunberg, na brodovima su bili Mandla Mandela, unuk južnoafričkog borca protiv aparthejda i revolucionara Nelsona Mandele, bivša gradonačelnica Barselone Ada Kolau i francuske evroparlamentarke Eme Furo.

U akciji je učestvovalo i nekoliko ljudi sa Balkana, beogradski umetnik Ognjen Marković, slovenački reditelj Jakob Krese i aktivistkinja Morana Miljanović iz Hrvatske.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE UPADA IZRAELSKIH VOJNIKA NA BRODOVE GLOBALNE SUMUD FLOTILE

Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS

Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS

Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS

Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS

Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS

Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS

Osude i protesti

Odmah posle vesti o zaustavljanju brodova flotile, organizovani su protesti u Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Tunisu, Turskoj, Meksiku.

Italijanski sindikati su pozvali na generalni štrajk 3. oktobra u znak „odbrane flotile, ustavnih vrednosti i za Gazu".

Tursko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je presretanje kao „teroristički čin" i pozvalo da se „počinioci ovog napada" pozovu na odgovornost.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je kao odgovor proterao sve preostale izraelske diplomate iz zemlje i osudio presretanje kao „međunarodni zločin (izraelskog premijera Benjamina) Netanjahua".

Petro je odlučio i da raskine sporazum o slobodnoj trgovini Kolumbije i Izraela, koji je bio na snazi od 2020. godine, i pozvao na oslobađanje dvojice Kolumbijaca koji su bili na flotili.

Zamenik irskog premijera Sajmon Haris nazvao je vesti „zabrinjavajućim" i dodao očekuje da će Izrael poštovati međunarodno pravo, s obzirom da je među pritvorenima najmanje sedam irskih državljana, među kojima i Kris Endrjus, senator političke stranke Šin Fejn.

Južnoafrički predsednik Siril Ramafosa rekao je da je presretanje u međunarodnim vodama „suprotno međunarodnom pravu i krši suverenitet svake zemlje čija se zastava vijorila na desetinama brodova u flotili".

Međutim, italijanska premijerka Đorđa Meloni kritikovala je pokušaj da se stigne do Gaze.

„I dalje smatram da sve ovo ne donosi nikakvu korist palestinskom narodu", rekla je ona.

REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha Demonstrantkinja baca kamen na prodavnicu tokom skupa solidarnosti sa Globalnom Sumud flotilom i Gazom u Meksiko Sitiju

REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha Demonstrant baca kamen na Starbaks tokom skupa solidarnosti sa Globalnom Sumud flotilom i Gazom u Meksiko Sitiju

LUCA ZENNARO/EPA/Shutterstock Propalestinske demonstracije u Đenovi u znak podrške Globalnoj Sumud flotili

Izrael je već blokirao dva pokušaja aktivista da brodom dostave pomoć Gazi, u junu i julu.

Izraelska vlada je tada brod sa propalestinskim aktivistima koji su išli ka Gazi nazvala „selfi jahtom".

Tunberg je odbacila te kritike.

„Ne mislim da bi bilo rizikovao svoj život zarad publiciteta", rekla je ona za BBC pre nekoliko dana.

Međunarodne humanitarne agencije pokušavaju da unesu hranu i lekove na palestinsku teritoriju, ali optužuju Izrael da ograničava protok zaliha.

Izrael tvrdi da pokušava da spreči da te zalihe padnu u ruke Hamasa.

Izrael i SAD podržale su alternativni sistem distribucije hrane, Humanitarnu fondaciju za Gazu (GHF), sa kojom Ujedinjene nacije odbijaju da sarađuju, opisujući njeno uspostavljanje kao neetično.

Grupa koju podržavaju UN potvrdila je prošlog meseca da u gradu Gazi vlada glad, a šef humanitarne pomoći UN rekao je da je to direktan rezultat izraelske „sistematske opstrukcije" ulaska pomoći na teritoriju.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nazvao je tvrdnjem „potpunim lažima".

Izrael odbacuje i optužbe da blokira humanitarnu pomoć za Gazu i mesecima optužuje Hamas za krađu pomoći „kako bi finansirao njegovu terorističku mašineriju".

U nedavnoj istrazi, BBC je otkrio da firma koja obezbeđuje mesta na kojima se deli humanitarna pomoć u Pojasu Gaze, uz podršku Izraela i Amerike, zapošljava članove američke motociklističke bande sa istorijatom neprijateljstava prema islamu.

Pogledajte raniji snimak zaplene broda sa propalestinskim aktivistima iz juna 2025. - Greta Tunberg deportovana

