Nemilosrdni ruski napad na zapad Ukrajine: 10 mrtvih, desetine ranjenih

REUTERS/Andriy Bodak Pogođena zgrada u Ternopolju, gradu na zapadu Ukrajine

Najmanje 10 ljudi je poginulo, a desetine su ranjene u ruskom napadu na grad Ternopolj, na zapadu Ukrajine, rekao je predsednik zemlje Vladimir Zelenski.

U napadu je pogođena devetospratna stambena zgrada.

Rusija je u noći između 18. i 19. novembra ispalila više od 470 dronova i 47 raketa na Ukrajinu u „drskom napadu“, rekao je Zelenski.

Tri okruga Harkova, drugog po veličini grada Ukrajine na istoku zemlje, pogođena su u masovnom napadu dronova u kojem je ranjeno više od 30 ljudi, među njima i deca, kažu ukrajinske službe.

Na fotografijama na društvenim mrežama vide se zgrade i automobili u plamenu, a mnogi regioni su ostali bez struje.

Najnoviji napad jedan je od najsmrtonosnijih u zapadnoj Ukrajini od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Zelenski je rekao da je došlo do „značajnog razaranja“ u Ternopolju, dodajući da su neki ljudi atrpani ispod ruševina.

Energetski objekti, saobraćajna i civilna infrastruktura oštećeni su i na drugim mestima u zapadnoj Ukrajini.

Energetski sektor u Ivano-Frankovskoj oblasti je takođe napadnut, a dvoje od troje ranjenih su deca.

Kritična infrastruktura i energetika pogođeni su u oblasti Lavova, na zapadu, rekao je Zelenski, dok je šef regiona rekao da je pogođen energetski objekat.

@zinkevich_igor Spasioci na mestu napada u Ternopolju

Zelenski, koji je u Turskoj na razgovorima sa predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, pozvao je saveznike Ukrajine da pomognu.

„Svaki drzak napad na običan život pokazuje da je pritisak na Rusiju nedovoljan. Efikasne sankcije i pomoć Ukrajini mogu to da promene.

„Rusija mora da odgovara, a mi da ostanemo usredsređeni na jačanje odbrambene moći kako bismo obarali ruske rakete i dronove", napisao je na mrežama.

Uoči odlaska u Tursku, ukrajinski predsednik je rekao da želi da „intenzivira“ mirovne pregovore pre sastanka, ali je Kremlj saopštio da nijedan ruski predstavnik neće doći u Ankaru.

Kako se približava četvrta godišnjica početka ruske invazije, Moskva i Kijev ostaju na dijametralno suprotnim stavovima kako okončati rat.

Ranije u novembru, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da se ruski uslovi za mirovni sporazum nisu promenili otkako ih je predsednik Vladimir Putin izneo 2024. godine.

