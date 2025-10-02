AMSS: Moguća poledica na putevima u planinskim predelima

Na putevima u planinskim predelima centralne, južne i jugozapadne Srbije zbog očekivanih snežnih padavina, i temperatura koja će se kretati oko nule na pojedinim deonicama može doći do stvaranje poledice, upozorio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Takođe se upozorava na očekivanu intenzivnu kišu koja može pored mokrih kolovoza da donese opasnost od izlivanja bujičnih voda, stvaranja nanosa i pojavu odrona kroz stenske useke, klisure i planinske prevoje.

Na naplatnim stanicama na putevima nema zadržavanja vozila, kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na Batrovcima čekaju šest sati, na prelazu Šid četiri sata, na Sremskoj Rači i Hergošu tri sata, a na Kelebiji oko jedan sat. 

 

(Beta, 02.10.2025)

