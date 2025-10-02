CLS: Beogradske toplane da počnu da greju, iako još nije 15. oktobar

Beta pre 1 sat

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović ocenio je danas da je zbog niskih temperatura potrebno da toplana u Beogradu počne da radi iako još nije 15. oktobar, kada zvanični počinje grejna sezona.

"U Beogradu su u toku takozvane funkcionalne probe, ali radijatori su i dalje hladni. Građani plaćaju grejanje tokom cele godine, i to preskupo, dok toplane godinama ostvaruju milionske profite koje uplaćuju u gradski budžet", izjavio je Jovanović.

Kako prenosi CLS, Jovanović je za nedeljnik Vreme ocenio da je red da se Beograđani koji uredno plaćaju centralno grejanje, "ogreju kada temperatura padne, čak i kada nije 15. oktobar", a da je to predviđeno i propisima.

"Nedavno je odobreno povećanje cene grejanja koje po meni nije opravdano. Od 60 toplana, 28 je predalo zahtev za promenu cene, a samo sedam je dobilo odobrenje, uključujući i Beograd", podsetio je Jovanović.

Najviša dnevna temperatura prognozirana danas za Beograd je svega deset stepeni.

(Beta, 02.10.2025)

