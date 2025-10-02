(Mape) sručiće se ogromna količina kiše, a ovde će da veje! Neverovatna vremenska prognoza, RHMZ upalio najviši nivo upozorenja

U četvrtak i petak oblačno i hladno, u većem delu zemlјe sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom uz formiranje snežnog pokrivača. Obilnije padavine očekuju se posebno u četvrtak posle podne, tokom noći ka petku i u petak pre podne. Tokom perioda od 48 sati u većini mesta se očekuje između 60 i 100 mm, lokalno i do 120 mm kiše, u brdskim i nižim planinskim predelima između 10 i 20 cm, lokalno preko 30 cm, a u višim i preko 50 cm snega, upozorava Republički hidrometeorološki zavod

Danas će biti Iznad većeg dela Srbije biti oblačno i hladno s kišom, na planinama sa susnežicom i snegom, a kasnije posle podne, uveče i noću očekuje se formiranje snežnog pokrivača. U vremenskoj prognozi za četvrtak se navodi da se obilnije padavine očekuju u južnim, istočnim i delom u centralnim krajevima - u većini mesta od 20 do 40 mm, lokalno i do 60 mm kiše, dok se na planinama očekuje od 10 do 20 cm, a u višim planinskim predelima i preko 30 cm snega. Na
