Obilne padavine i sneg u Srbiji: RHMZ izdao crvene i narandžaste meteolarme, problemi u saobraćaju u Šumadiji

Naslovi.ai pre 19 minuta

Srbija se suočava sa obilnim padavinama i snegom, naročito u južnim, centralnim i istočnim krajevima, uz upozorenja na moguće saobraćajne probleme i prekide u snabdevanju.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je crvene i narandžaste meteolarme za obilne padavine i sneg u južnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije, dok je za Šumadiju na snazi narandžasti meteoalarm zbog mogućih problema u saobraćaju, poplava i klizišta. Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu preduzela je mere pripravnosti. RTK Danas N1 Info

Na planinama pada sneg, a na magistralnom putu Ivanjica – Sjenica sneg je izazvao padanje drveća na kolovoz, otežavajući saobraćaj. Vozačima se savetuje oprez i odlaganje putovanja ako nije neophodno. Telegraf Telegraf

Na Kopaoniku i drugim planinskim predelima formiran je snežni pokrivač do 20 cm, a očekuje se da će u naredna dva dana pasti i do pola metra snega. Temperature su pale ispod nule, a vetar je jak, naročito na planinama. Telegraf NIN RTS

Obilne padavine u vidu kiše očekuju se u većini krajeva, sa količinama od 60 do 100 mm, lokalno i do 120 mm, dok će u brdsko-planinskim predelima biti od 10 do 20 cm snega, lokalno i preko 30 cm. Upozorenja uključuju rizik od bujica, klizišta i prekida saobraćaja, a RHMZ je pokrenuo sistem za hitne SMS informacije građanima. Danas N1 Info Telegraf Blic

Vremenska prognoza za četvrtak i petak predviđa hladno i oblačno vreme sa kišom, susnežicom i snegom u većem delu zemlje, dok će severozapad Vojvodine ostati suvo. Na planinama će duvati jak severni vetar. Očekuje se formiranje snežnog pokrivača, naročito u višim predelima. Mondo Telegraf Vesti online Novi magazin

Za 3. oktobar RHMZ najavljuje oblačno i hladno vreme sa kišom i snegom u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, uz povećanje snežnog pokrivača. Vetar će biti umeren i jak, severni i severozapadni, dok će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Alo

Prvi sneg ove jeseni pao je i na višim delovima planine Zlatar, u predelu Vodene Poljane i okolini Zlatara i Sjenice. Sneg je umerenog intenziteta, a snežni pokrivač se formira i u drugim planinskim predelima poput Stare planine i okolini Ivanjice. Alo Blic Euronews Telegraf PP media RINA RINA RINA Telegraf Alo Dnevnik