Obilne padavine i sneg u Srbiji: RHMZ izdao crvene i narandžaste meteolarme, problemi u saobraćaju u Šumadiji

Naslovi.ai pre 19 minuta
Obilne padavine i sneg u Srbiji: RHMZ izdao crvene i narandžaste meteolarme, problemi u saobraćaju u Šumadiji

Srbija se suočava sa obilnim padavinama i snegom, naročito u južnim, centralnim i istočnim krajevima, uz upozorenja na moguće saobraćajne probleme i prekide u snabdevanju.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je crvene i narandžaste meteolarme za obilne padavine i sneg u južnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije, dok je za Šumadiju na snazi narandžasti meteoalarm zbog mogućih problema u saobraćaju, poplava i klizišta. Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu preduzela je mere pripravnosti. RTK Danas N1 Info

Na planinama pada sneg, a na magistralnom putu Ivanjica – Sjenica sneg je izazvao padanje drveća na kolovoz, otežavajući saobraćaj. Vozačima se savetuje oprez i odlaganje putovanja ako nije neophodno. Telegraf Telegraf

Na Kopaoniku i drugim planinskim predelima formiran je snežni pokrivač do 20 cm, a očekuje se da će u naredna dva dana pasti i do pola metra snega. Temperature su pale ispod nule, a vetar je jak, naročito na planinama. Telegraf NIN RTS

Obilne padavine u vidu kiše očekuju se u većini krajeva, sa količinama od 60 do 100 mm, lokalno i do 120 mm, dok će u brdsko-planinskim predelima biti od 10 do 20 cm snega, lokalno i preko 30 cm. Upozorenja uključuju rizik od bujica, klizišta i prekida saobraćaja, a RHMZ je pokrenuo sistem za hitne SMS informacije građanima. Danas N1 Info Telegraf Blic

Vremenska prognoza za četvrtak i petak predviđa hladno i oblačno vreme sa kišom, susnežicom i snegom u većem delu zemlje, dok će severozapad Vojvodine ostati suvo. Na planinama će duvati jak severni vetar. Očekuje se formiranje snežnog pokrivača, naročito u višim predelima. Mondo Telegraf Vesti online Novi magazin

Za 3. oktobar RHMZ najavljuje oblačno i hladno vreme sa kišom i snegom u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, uz povećanje snežnog pokrivača. Vetar će biti umeren i jak, severni i severozapadni, dok će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Alo

Prvi sneg ove jeseni pao je i na višim delovima planine Zlatar, u predelu Vodene Poljane i okolini Zlatara i Sjenice. Sneg je umerenog intenziteta, a snežni pokrivač se formira i u drugim planinskim predelima poput Stare planine i okolini Ivanjice. Alo Blic Euronews Telegraf PP media RINA RINA RINA Telegraf Alo Dnevnik

Povezane vesti »

Svi pripadnici Uprave za vanredne situacije su u stanju pripravnosti

Svi pripadnici Uprave za vanredne situacije su u stanju pripravnosti

RTK pre 23 minuta
Drveća padaju pod težinom snega! Ruska zima već pravi haos u Srbiji, u ovim mestima je baš napadalo: Pogledajte zimske scene -…

Drveća padaju pod težinom snega! Ruska zima već pravi haos u Srbiji, u ovim mestima je baš napadalo: Pogledajte zimske scene - a evo kakvo nas vreme tek čeka!

Kurir pre 4 minuta
Ovo je trenutno najopasnije mesto u Srbiji: Sneg veje, put neprohodan, meštani seku drvo kako bi prošli

Ovo je trenutno najopasnije mesto u Srbiji: Sneg veje, put neprohodan, meštani seku drvo kako bi prošli

Telegraf pre 23 minuta
Očekivali smo pre tropsku temperaturu, nego sneg početkom oktobra: Meštani sela na Zlataru navikli poslednjih godina na blage…

Očekivali smo pre tropsku temperaturu, nego sneg početkom oktobra: Meštani sela na Zlataru navikli poslednjih godina na blage zime - danas tamo čitav dan pada sneg, ovo su slike sa lica mesta (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 sat
RHMZ upozorava na obilne padavine danas i sutra, na planinama se formirao snežni pokrivač

RHMZ upozorava na obilne padavine danas i sutra, na planinama se formirao snežni pokrivač

RTS pre 2 sata
"Očekivali smo pre tropsku temperaturu, nego sneg u oktobru": Pejzaž kao u sred zime na našoj planini

"Očekivali smo pre tropsku temperaturu, nego sneg u oktobru": Pejzaž kao u sred zime na našoj planini

Mondo pre 3 sata
Obilne padavine i poplave, pa nagli preokret u Srbiji: Prognoza Marka Čubrila za sledeću nedelju

Obilne padavine i poplave, pa nagli preokret u Srbiji: Prognoza Marka Čubrila za sledeću nedelju

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaSjenicaVojvodinaIvanjicaKopaonikSnegKragujevacpoplaveRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Studenti beogradskog FDU pozvali na skup podrške ansamblu Drame narodnog pozorišta

Studenti beogradskog FDU pozvali na skup podrške ansamblu Drame narodnog pozorišta

Danas pre 49 minuta
Slobodni univerzitet: Policija i dalje u kampusu, u garaži Rektorata

Slobodni univerzitet: Policija i dalje u kampusu, u garaži Rektorata

Danas pre 29 minuta
Beogradske toplane otpočele grejanje

Beogradske toplane otpočele grejanje

Danas pre 54 minuta
Ranka Kašiković ponovo optužuje sutkinju u Subotici za odugovlačenje suđenja za mobing

Ranka Kašiković ponovo optužuje sutkinju u Subotici za odugovlačenje suđenja za mobing

Danas pre 9 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 79. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 79. kolu?

Danas pre 44 minuta