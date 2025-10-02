Oktobar tek počeo, a vreme kao usred zime: Kako da bezbedno vozimo sa letnjim gumama ili treba da ih što pre menjamo za zimske…

S obzirom na to da se, osim u planinama, u većem delu Srbije ne očekuje sneg, stav saobraćajaca i vulkanizera je da, „zbog nekoliko dana hladnijeg vremena“, ne treba hitati da se na točkove umesto aktuelnih letnjih, stave zimske gume. Letnjim pneumaticima, naime, ne smeta kiša, a vožnja u ovakvim vremenskim uslovima može da bude bezbedna ako se pridržavate određenih pravila.

Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja, moguće je da letnje gume imate na svom četvorotočkašu do 1. novembra, kada, opet zakonski gledano, treba da ih zamenite zimskim pneumaticima. Sa stanovišta bezbednosti, s obzirom na to da se narednih dana očekuje hladnije vreme za ovo doba godine, kišovito u većem delu zemlje ali i sa uslovima za sneg u višim predelima, saobraćajci ukazuju da i u ovom periodu vožnja sa letnjim gumama ne mora da bude problematična, ali ako se