Ukrajina će dobiti ono što traži od početka rata! Tramp prelomio, Amerika dostavlja podatke o metama u Rusiji

Sjedinjene Američke Države odobrile su pružanje obaveštajnih podataka Ukrajini za planiranje napada raketama dugog dometa na energetske ciljeve u Rusiji, objavio je "Volstrit žurnal" (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima lista, Kijevu je omogućeno da gađa ruske rafinerije, cevovode i elektrane, dok Vašington razmatra i zahtev Ukrajine za dodatnu vojnu pomoć, uključujući rakete "tomahavk" dometa do 2.500 kilometara, preneo je britanski "Telegraf". List navodi da SAD traže od saveznika u NATO da pruže sličnu podršku. Ukrajina je i dosad koristila američke obaveštajne podatke, ali je tražila proširenje saradnje kako bi oslabila ruske prihode od izvoza energije. Američki