Ukrajina će dobiti ono što traži od početka rata! Tramp prelomio, Amerika dostavlja podatke o metama u Rusiji

Blic pre 4 sati
Ukrajina će dobiti ono što traži od početka rata! Tramp prelomio, Amerika dostavlja podatke o metama u Rusiji

Sjedinjene Američke Države odobrile su pružanje obaveštajnih podataka Ukrajini za planiranje napada raketama dugog dometa na energetske ciljeve u Rusiji, objavio je "Volstrit žurnal" (WSJ), pozivajući se na američke zvaničnike.

Prema navodima lista, Kijevu je omogućeno da gađa ruske rafinerije, cevovode i elektrane, dok Vašington razmatra i zahtev Ukrajine za dodatnu vojnu pomoć, uključujući rakete "tomahavk" dometa do 2.500 kilometara, preneo je britanski "Telegraf". List navodi da SAD traže od saveznika u NATO da pruže sličnu podršku. Ukrajina je i dosad koristila američke obaveštajne podatke, ali je tražila proširenje saradnje kako bi oslabila ruske prihode od izvoza energije. Američki
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Kijev u problemu Rusi usavršili balističke rakete, Patriot na mukama

Kijev u problemu Rusi usavršili balističke rakete, Patriot na mukama

Alo pre 14 minuta
Veliki problem za Ukrajinu: Rusi usavršili balističke rakete, Patriot više ne može ništa

Veliki problem za Ukrajinu: Rusi usavršili balističke rakete, Patriot više ne može ništa

Večernje novosti pre 1 sat
Zapadni mediji: Tramp potpisao – SAD će Kijevu pružiti obaveštajne podatke za napade na Rusiju

Zapadni mediji: Tramp potpisao – SAD će Kijevu pružiti obaveštajne podatke za napade na Rusiju

Sputnik pre 2 sata
Istorijski momenat: Kijev će od Amerike dobiti pomoć kakvu traži od početka rata, a Putin će zbog toga pobesneti

Istorijski momenat: Kijev će od Amerike dobiti pomoć kakvu traži od početka rata, a Putin će zbog toga pobesneti

Mondo pre 1 sat
To je to, Tramp daje Ukrajini sve što je tražila! Sad će navoditi udare raketama dugog dometa na ono što je Putinu najvažnije…

To je to, Tramp daje Ukrajini sve što je tražila! Sad će navoditi udare raketama dugog dometa na ono što je Putinu najvažnije, pored tomahavka u igri i barakuda

Kurir pre 2 sata
SAD će Kijevu pružiti obaveštajne podatke za napade na Rusiju

SAD će Kijevu pružiti obaveštajne podatke za napade na Rusiju

Politika pre 2 sata
Amerika dostavlja podatke o metama u Rusiji Tramp prelomio, Ukrajina će dobiti ono što je želela

Amerika dostavlja podatke o metama u Rusiji Tramp prelomio, Ukrajina će dobiti ono što je želela

Alo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOUkrajinaVašingtonVolstritRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Vučić o studentu zarobljenom na brodu za Gazu: Država će pomoći svima, imamo posla s neodgovornim ljudima

Vučić o studentu zarobljenom na brodu za Gazu: Država će pomoći svima, imamo posla s neodgovornim ljudima

N1 Info pre 49 minuta
Zelenski: Rusija još uvek misli da je dovoljno smela da eskalira rat dronovima

Zelenski: Rusija još uvek misli da je dovoljno smela da eskalira rat dronovima

RTV pre 24 minuta
Merc kritikovao Orbana tokom sastanka lidera EU u Kopenhagenu

Merc kritikovao Orbana tokom sastanka lidera EU u Kopenhagenu

RTV pre 49 minuta
Jedna od najsnažnijih oluja juri prema Evropi: Objavljene i prognoze udara

Jedna od najsnažnijih oluja juri prema Evropi: Objavljene i prognoze udara

Danas pre 39 minuta
Vučić o tome da li će država pomoći studentu na brodu koji je zarobio Izrael: "To je naša dužnost"

Vučić o tome da li će država pomoći studentu na brodu koji je zarobio Izrael: "To je naša dužnost"

Radio 021 pre 9 minuta