Moćni „patriot“ nemoćan pred ruskim raketama? Ovo je promena pravila igre u ratu

Pravda pre 1 sat
Moćni „patriot“ nemoćan pred ruskim raketama? Ovo je promena pravila igre u ratu

Meseci razarajućih vazdušnih napada Rusije sugerišu da je Moskva uspela da unapredi svoje rakete tako da zaobilaze ukrajinske protivvazdušne sisteme, navode zvaničnici iz Ukrajine i zapadnih zemalja.

Bombardovanja koja su ovog leta bila usmerena na ukrajinske fabrike dronova predstavljaju jasan primer ruskog napretka u modifikaciji balističkih raketa kako bi efikasnije neutralisale američke baterije Patriot, rekli su za Financial Times aktuelni i bivši ukrajinski i zapadni zvaničnici. Prema njihovim navodima, Rusija je verovatno izmenila svoj mobilni sistem Iskander-M, koji lansira rakete dometa do 500 km, kao i balističke rakete Kinžal koje se lansiraju iz
MoskvaUkrajinaTimesRusija

