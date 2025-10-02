(Video) Veje sneg u Srbiji: U ovom delu naše zemlje se već formirao beli pokrivač

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će večeras i tokom noći ka četvrtku uslediti pojačanje intenziteta padavina na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, na visokim planinama susnežica i sneg, a na severu Srbije biće suvo.

Na Kopaoniku je sneg već počeo da pada što se jasno vidi i na snimku koji je objavljen na Instagram stranici Infokop. Sneg veje, a formirao se i tanki beli pokrivač. Temperatura na Kopaoniku je oko minus jedan stepen Celzijusa. Sneg se na toj planini očekuje i 2. i 3. oktobra, dok će za vikend doći do razvedravanja i porasta temperature na šest stepeni Celzjusa. Da se zima ne šali te da je već na početku oktobra pokazala zube pokazuje i to što sneg jakim
