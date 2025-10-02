Autom i nožem napao ljude kod sinagoge u Mančesteru, dvoje ubijenih, napadač „verovatno“ mrtav

Dve osobe su poginule nakon napada automobilom i napada nožem u sinagogi u Mančesteru.

Treća osoba – za koju se smatra da je osumnjičeni – verovatno je mrtva nakon što ju je policija upucala, javlja BBC. Policija kaže da stanje osumnjičenog ne može biti potvrđeno zbog „sumnjivih predmeta kod njega“, a na licu mesta je jedinica za deaktiviranje bombi. Troje drugih građana je u teškom stanju, a policija je saopštila da se „veliki broj ljudi“ molio u sinagogi. Policiju je u sinagogu Hiton Park pozvala osoba koja je bila svedok kako se automobil kreće