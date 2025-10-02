Šabana Mahmud: Učinićemo sve da jevrejska zajednica bude bezbedna

Politika pre 2 sata
Šabana Mahmud: Učinićemo sve da jevrejska zajednica bude bezbedna

Zahvalila policiji i svim službama za hitne slučajeve

Ministarka unutrašnjih poslova Velike Britanije Šabana Mahmud izjavila je danas da je britanska vlada pojačala bezbednost u sinagogama širom zemlje i da će učiniti sve da jevrejska zajednica bude bezbedna. „Trebaće nam samo malo vremena da utvrdimo šta se tačno ovde dogodilo, ali podelićemo više informacija čim budemo mogli. Ono što želim da kažem jeste da će oni koji pokušavaju da nas podele biti uništeni", istakla je ona na konferenciji za novinare, povodom
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Ovo je teroristički napad": Oglasila se policija o brutalnom ubadanju nožem u sinagogi u Mančesteru: Osumnjičeni likvidiran…

"Ovo je teroristički napad": Oglasila se policija o brutalnom ubadanju nožem u sinagogi u Mančesteru: Osumnjičeni likvidiran, odjeknula eksplozija

Blic pre 27 minuta
Krvavi Jom Kipur u Mančesteru – identifikovan napadač

Krvavi Jom Kipur u Mančesteru – identifikovan napadač

RTS pre 1 sat
Britanska policija: Napad ispred sinagoge u Mančesteru je teroristički

Britanska policija: Napad ispred sinagoge u Mančesteru je teroristički

N1 Info pre 3 sata
Napad ispred sinagoge u Mančesteru, dve osobe ubijene

Napad ispred sinagoge u Mančesteru, dve osobe ubijene

Radio 021 pre 2 sata
Britanska ministarka Šabana Mahmud: Učinićemo sve što je potrebno da jevrejska zajednica bude bezbedna

Britanska ministarka Šabana Mahmud: Učinićemo sve što je potrebno da jevrejska zajednica bude bezbedna

Večernje novosti pre 2 sata
Dvoje mrtvih u 'terorističkom incidentu' u Mančesteru, objavila policija

Dvoje mrtvih u 'terorističkom incidentu' u Mančesteru, objavila policija

BBC News pre 3 sata
Britanska policija: Napad ispred sinagoge u Mančesteru teroristički

Britanska policija: Napad ispred sinagoge u Mančesteru teroristički

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika BritanijaSinagoga

Svet, najnovije vesti »

Tramp ukida finansiranje za projekte u državama u kojima je izgubio na izborima

Tramp ukida finansiranje za projekte u državama u kojima je izgubio na izborima

Danas pre 2 minuta
Predsednik Irana: Glavni grad mora da se seli zbog nestašice vode

Predsednik Irana: Glavni grad mora da se seli zbog nestašice vode

Politika pre 2 minuta
Automobil sleteo u more kod Senja: Četiri osobe poginule u nesreći

Automobil sleteo u more kod Senja: Četiri osobe poginule u nesreći

Danas pre 57 minuta
Tramp obećao bliskom savezniku: „U slučaju napada, branićemo vas“

Tramp obećao bliskom savezniku: „U slučaju napada, branićemo vas“

Danas pre 57 minuta
Izraelske vlasti: Privedeno više od 400 aktivista flotile Sumud za Pojas Gaze

Izraelske vlasti: Privedeno više od 400 aktivista flotile Sumud za Pojas Gaze

Danas pre 47 minuta