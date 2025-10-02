Jaka eksplozija u stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu, jedna osoba pronađena u besvesnom stanju

Jaka eksplozija odjeknula je večeras oko 21.35 u Kosovskoj ulici, u centru Beograda, prenosi Blic.

Prema pisanju portala Nova.rs, eksplozija se čula iz stana na trećem spratu stambene zgrade, ali za sada nema informacija šta ju je izazvalo. Pretragom stana pronađeno je jedno lice u besvesnom stanju, koje je prevezla hitna pomoć. Od siline udara prozori, stakla i delovi iz stana završili su na ulici, po trotoaru i kolovozu. Pojedini automobili koji su bili parkirani u Kosovskoj ulici su oštećeni. Policija i vatrogasci su na licu mesta.