Beogradski mediji: Kod Raške oteto i opljačkano vozilo za prevoz državnog novca sa dva miliona evra

Vozilo za prevoz novca u kome je navodno bilo dva miliona evra državnog novca oteto je danas popodne kod Raške, a pronađeno u blizini Novog Pazara, prenose beogradski mediji.

Kako Kurir saznaje, razbojnici su bili maskirani i naoružani, presreli su vozilo koje je prevozilo novac, oteli ga i pobegli. U ovom incidentu nema povređenih, a prema nezvaničnim informacijama, u vozilu se nalazilo oko 2 miliona evra, piše na sajtu tog lista. Slične informacije objavili su i Blic, Novosti i Telegraf.
