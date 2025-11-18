Detalji krađe 2 miliona evra državnog novca kod novog pazara: Maskirani razbojnici presreli blindirano vozilo, uperili pištolje u vozače, pa ga zapalili

Blic pre 3 sata
Detalji krađe 2 miliona evra državnog novca kod novog pazara: Maskirani razbojnici presreli blindirano vozilo, uperili…
Maskirani razbojnici presreli su večeras specijalno vozilo za transport novca, odnoseći oko dva miliona evra Krađa se dogodila u mestu Kućani, gde su biro oružjem prisilili vozače bila vozače da napuste vozilo Maskirani razbojnici presreli su večeras specijalno vozilo za transport novca i, prema prvim procenama, odneli oko dva miliona evra državnog novca, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi. Krađa se dogodila u mestu Kućani, na regionalnom putu, gde su napadači
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Beogradski mediji: Kod Raške oteto i opljačkano vozilo za prevoz državnog novca sa dva miliona evra

Beogradski mediji: Kod Raške oteto i opljačkano vozilo za prevoz državnog novca sa dva miliona evra

Danas pre 1 sat
Maskirani razbojnici ukrali 2 miliona evra: Filmska pljačka kod Novog Pazara: Oteli vozilo za transport novca

Maskirani razbojnici ukrali 2 miliona evra: Filmska pljačka kod Novog Pazara: Oteli vozilo za transport novca

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Pazar

Hronika, najnovije vesti »

Beogradski mediji: Kod Raške oteto i opljačkano vozilo za prevoz državnog novca sa dva miliona evra

Beogradski mediji: Kod Raške oteto i opljačkano vozilo za prevoz državnog novca sa dva miliona evra

Danas pre 1 sat
Žrtvu držao u ropstvu: Užas u Beranama: Primoravao žensku osobu na prostituciju i zlostavljao je

Žrtvu držao u ropstvu: Užas u Beranama: Primoravao žensku osobu na prostituciju i zlostavljao je

Blic pre 1 sat
"Jugom" se zakucao u betonsku banderu: Teška saobraćajna nesreća na putu Čačak-Kraljevo: Automobil potpuno uništen (video)…

"Jugom" se zakucao u betonsku banderu: Teška saobraćajna nesreća na putu Čačak-Kraljevo: Automobil potpuno uništen (video)

Blic pre 2 sata
Detalji krađe 2 miliona evra državnog novca kod novog pazara: Maskirani razbojnici presreli blindirano vozilo, uperili…

Detalji krađe 2 miliona evra državnog novca kod novog pazara: Maskirani razbojnici presreli blindirano vozilo, uperili pištolje u vozače, pa ga zapalili

Blic pre 3 sata
Maskirani razbojnici ukrali 2 miliona evra: Filmska pljačka kod Novog Pazara: Oteli vozilo za transport novca

Maskirani razbojnici ukrali 2 miliona evra: Filmska pljačka kod Novog Pazara: Oteli vozilo za transport novca

Blic pre 4 sati