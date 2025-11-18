Detalji krađe 2 miliona evra državnog novca kod novog pazara: Maskirani razbojnici presreli blindirano vozilo, uperili pištolje u vozače, pa ga zapalili

Maskirani razbojnici presreli su večeras specijalno vozilo za transport novca, odnoseći oko dva miliona evra Krađa se dogodila u mestu Kućani, gde su biro oružjem prisilili vozače bila vozače da napuste vozilo Maskirani razbojnici presreli su večeras specijalno vozilo za transport novca i, prema prvim procenama, odneli oko dva miliona evra državnog novca, potvrđeno je iz izvora bliskih istrazi. Krađa se dogodila u mestu Kućani, na regionalnom putu, gde su napadači