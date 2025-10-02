Komemorativna šetnja u Beogradu u slikama (FOTO)

Danas pre 2 sata  |  Danas Online
Komemorativna šetnja u Beogradu u slikama (FOTO)

U Beogradu je večeras održana komemorativna šetnja povodom 11 meseci od tragedije u Novom Sadu, kada je zbog pada nadstrešnice na železničkoj stanici život izbubilo 16 osoba.

Okupljanje je počelo u 17.30 časova na Prokopu, odakle su građani krenuli u šetnju ka Železničkoj stanici na Novom Beogradu. Na kraju komemorativne šetnje, nakon 16-minutne tišine, studenti u blokadi pozvali su sve građane Srbije da 1. novembra budu u Novom Sadu. Pogledajte u produžetku fotografije sa komemorativne šetnje u Beogradu.
