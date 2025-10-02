Najmanje 25 poginulih usled rušenja skele u crkvi u izgradnji na severu Etiopije

Danas pre 4 sati  |  Beta
Najmanje 25 poginulih usled rušenja skele u crkvi u izgradnji na severu Etiopije

Najmanje 25 ljudi je danas poginulo a desetine su povređene u Amhari u severnoj Etiopiji usled toga što su se urušile skele na crkvi koja je u izgradnji, saopštile su tamošnje vlasti.

Nesreća se dogodila jutros u crkvi Mendžar Šenkora Arerti Marijam, dok su se vernici okupljali na godišnjoj proslavi Svete Marije. Mnogi vernici su se popeli na drvene skele kako bi videli fresku na plafonu, a onda se, prema rečima očevidaca, noseća konstrukcija srušila. „Svi smo se skupili radi molitve, ali se iznenada srušila skela i ljudi su počeli da padaju sa plafona“, rekao je na licu mesta svedok Mikias Mebratu, koji je u tragediji izgubio trojicu
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Velika tragedija u Etiopiji: Srušile se skele na crkvi, poginulo najmanje 25 ljudi, više od 100 povređeno (foto)

Velika tragedija u Etiopiji: Srušile se skele na crkvi, poginulo najmanje 25 ljudi, više od 100 povređeno (foto)

Kurir pre 43 minuta
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Hamas zahteva tačan rok za povlačenje Izraela iz Gaze i garancije za okončanje rata: Evo na čemu još insistiraju

Hamas zahteva tačan rok za povlačenje Izraela iz Gaze i garancije za okončanje rata: Evo na čemu još insistiraju

Blic pre 3 minuta
Nasa drastično osetila obustavu rada vlade: Agencija poslala više od 15.000 radnika na prinudno odsustvo

Nasa drastično osetila obustavu rada vlade: Agencija poslala više od 15.000 radnika na prinudno odsustvo

Kurir pre 8 minuta
Bivši kineski ministar osuđen na smrt! Ovo je razlog, oduzeta mu je sva imovina

Bivši kineski ministar osuđen na smrt! Ovo je razlog, oduzeta mu je sva imovina

Kurir pre 8 minuta
Ubijena devojčica, predsednik razmatra vraćanje smrtne kazne! Važila bi za izvršioce najtežih dela protiv dece i žena

Ubijena devojčica, predsednik razmatra vraćanje smrtne kazne! Važila bi za izvršioce najtežih dela protiv dece i žena

Kurir pre 3 minuta
G7: preduzećemo mere protiv onih koji povećavaju kupovinu ruske nafte

G7: preduzećemo mere protiv onih koji povećavaju kupovinu ruske nafte

Politika pre 8 minuta