Preminula Džejn Gudal, poznata stručnjakinja za šimpanze i aktivistkinja za zaštitu životinja

Danas pre 2 sata  |  N1
Džejn Gudal, čuvena primatološkinja i borac za prava životinja, preminula je u 91. godini.

Džejn Gudal, svetski poznata stručnjakinja za šimpanze i dugogodišnja aktivistkinja za zaštitu životinja, preminula je u 91. godini, objavio je Institut Džejn Gudal, prenosi BBC. Preminula je prirodnom smrću u Kaliforniji, gde je trebalo da nastupi u okviru turneje po SAD. „Bila je neumorna zagovornica zaštite i obnove našeg prirodnog sveta,“ navodi se u oproštajnoj poruci Instituta. Kada je sa samo 26 godina otišla u Afriku da proučava šimpanze, nije imala
