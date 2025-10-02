Vučić u Kopenhagenu sa Ruteom o bezbednosti Evrope i situaciji na Zapadnom Balkanu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom razgovarao o bezbednosnom i geopolitičkom kontekstu Evrope i razmotrio situaciju na Zapadnom Balkanu. „Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Markom Ruteom o svim važnim pitanjima aktuelnog bezbednosnog i geopolitičkog konteksta Evrope i kriznih regiona u kojima i dalje traju sukobi. Posebno smo razmotrili situaciju na Zapadnom Balkanu i ulogu Srbije u očuvanju