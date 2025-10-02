(Video) "Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu": Predsednik Vučić gost na večeri koju priređuju danski kralj i kraljica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost na večeri koju su priredili Njegovo veličanstvo kralj Frederik i kraljica Meri.

"Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu danskog kralja Frederika i kraljice Meri. Večeru koju su priredili povodom Samita EPZ iskoristili smo da u prijatnoj atmosferi razgovaramo o zajedničkim interesima zemalja unutar EPZ, sa naglaskom na stabilnost regiona, reforme i poslovne prilike za investitore", poručio je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''. "Ovakvi susreti nose jasnu poruku da, bez obzira na različite izazove, postoje