(Video) "Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu": Predsednik Vučić gost na večeri koju priređuju danski kralj i kraljica

Blic pre 36 minuta
(Video) "Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu": Predsednik Vučić gost na večeri koju priređuju danski…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost na večeri koju su priredili Njegovo veličanstvo kralj Frederik i kraljica Meri.

"Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu danskog kralja Frederika i kraljice Meri. Večeru koju su priredili povodom Samita EPZ iskoristili smo da u prijatnoj atmosferi razgovaramo o zajedničkim interesima zemalja unutar EPZ, sa naglaskom na stabilnost regiona, reforme i poslovne prilike za investitore", poručio je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''. "Ovakvi susreti nose jasnu poruku da, bez obzira na različite izazove, postoje
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Danska, zemlja čuda, ovde je sve: Moguće!" Vučić objavio fotografiju sa saradnicama iz Kopenhagena (foto)

"Danska, zemlja čuda, ovde je sve: Moguće!" Vučić objavio fotografiju sa saradnicama iz Kopenhagena (foto)

Blic pre 5 sati
Vučić stigao u dvodnevnu posetu Danskoj

Vučić stigao u dvodnevnu posetu Danskoj

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

"Republika Srpska ostaje trajni politički cilj SNSD" Dodik: Svi moji saradnici su potvrdili lojalnost

"Republika Srpska ostaje trajni politički cilj SNSD" Dodik: Svi moji saradnici su potvrdili lojalnost

Blic pre 31 minuta
(Video) "Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu": Predsednik Vučić gost na večeri koju priređuju danski…

(Video) "Zahvalan na toploj dobrodošlici i izuzetnom gostoprimstvu": Predsednik Vučić gost na večeri koju priređuju danski kralj i kraljica

Blic pre 36 minuta
Đurić: Oštro osuđujem napad na Sandru Božić, naše društvo ne sme da toleriše nasilje

Đurić: Oštro osuđujem napad na Sandru Božić, naše društvo ne sme da toleriše nasilje

Telegraf pre 40 minuta
Još da baci i Kobre na lokalne samouprave

Još da baci i Kobre na lokalne samouprave

Radar pre 4 sati
Evropske demokrate o Srbiji: Posle 11 meseci, i dalje nema pravde

Evropske demokrate o Srbiji: Posle 11 meseci, i dalje nema pravde

Danas pre 3 sata