Vučić na sedmom Samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu, sastao se sa Mercom i Ruteom

RTS pre 2 sata
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na sedmom Samitu Evropske političke zajednice u Kopenhagenu. Vučić je rekao da je pred Srbijom naporan i uspešan dan gde će imati niz važnih susreta i razgovora. "Verujem da će Samit doneti novu dinamiku u regionalnoj saradnji i da će još snažnije da utemelji mesto Srbije u evropskim inicijativama koje donose korist građanima", poručio je Vučić. Rekao je da se nada većem uvozu gasa iz Azerbejdžana u budućnosti.

Izveštaj Tamare Stojisavljević "Svi se spremaju za sukobe i rat, samo je pitanje ko pripada kojoj strani" Predsednik Vučić izjavio je da najava da će članice NATO povećati izdvajanja za odbranu znači da se svi pripremaju za sukobe i rat, a da je samo pitanje kojoj strani ko pripada i istakao da Srbija želi da izbegne sukobe. Vučić je rekao da je o tome danas govorio i na panelu "Bezbednost i otpornost – tradicionalne i nove pretnje" u okviru sedmog Samita Evropske
