Uklonjen ćirilični natpis "Volim Kosovsku Mitrovicu" iz tog grada

KOSOVSKA MITOVICA: Nepoznate osobe uklonile su jutros natpis "Volim Kosovsku Mitrovicu", koji je bio postavljen u severnom delu tog grada, na raskrsnici ulica Kralja Petra prvog i Knjaza Miloša.

Slova na natpisu, koji je uklonjen jutros oko 9.30 sati, u dužini od 17 metara bila su ćirilična i svetleća, prenosi televizija Most. Natpis je bio postavljen u sklopu druge faze izgradnje kružnog toka na toj raskrsnici. Takozvana kosovska policija bila je prisutna na licu mesta.