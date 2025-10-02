Postavljen novi znak „Mitrovica“: Zeleno srce umesto crvenog, latinica umesto ćirilice

Zvanično je završeno postavljanje novog latiničnog znaka „Mitrovica“ na mestu nekadašnjeg ćiriličnog gradskog simbola „Ja volim K.Mitrovicu“.

Radnici su, uprkos lošem vremenu, danas agilno okončali posao u relativno kratkom vremenskom periodu, piše KoSSev. Umesto crvenog, sada je postavljeno zeleno srce, a latinica je zamenila ćirilicu. Na novoj instalaciji izostalo je i „Severna“, pa stoji samo naziv „Mitrovica“ – ime grada koje ne postoji u kosovskom zakonu. Na konstrukciji se nalazi i novi opštinski grb. Iako je za prištinske medije danas potvrđeno da je znak zamenjen odlukom lokalne vlasti u Severnoj
