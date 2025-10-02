RHMZ niže upozorenja za loše vreme: Ovo je sadržaj poruke koja stiže građanima (FOTO)

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je novo upozorenje na loše vremenske uslove na teritoriji naše zemlje.

Upozorenje koje je objavljeno na sajtu RHMZ odnosi se, pre svega, za područje južne, centralne i istočne Srbije gde će danas i sutra pasti velika količina kiše. Obilnije padavine očekuju se u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije, i to posebno u četvrtak u drugom delu dana, zatim tokom noći ka petku i u petak pre podne. U većini mesta se očekuje između 60 i 100 milimetara, lokalno i do 120 milimetara kiše za period od 48 sati. Takođe, RHMZ