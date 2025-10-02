Miško progovorio o jovićevom ugovoru života: Nekad u roze okruženju, danas u Majami Hitu!

Vredan ugovor! Nikola Jović, jedan od najvećih talenata srpske košarke, noćas je produžio „ruki“ ugovor sa Majami Hitom.

Mladi as potpisao je saradnju na još četiri sezone, a vrednost ugovora iznosi neverovatnih 62,4 miliona dolara. Da Majami ima veliko poverenje u Jovića videlo se i ranije, a posebno nakon njegovih sjajnih partija na Eurobasketu, gde je bio među najboljim igračima naše reprezentacije. Njegov agent, Miško Ražnatović, sa ponosom je potvrdio vest i podelio emotivnu poruku na Instagramu uz fotografiju mladog Nikole: – Petnaestogodišnjak sa slike je danas produžio prvi,