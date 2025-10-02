Miško progovorio o jovićevom ugovoru života: Nekad u roze okruženju, danas u Majami Hitu!

Hot sport pre 25 minuta
Vredan ugovor! Nikola Jović, jedan od najvećih talenata srpske košarke, noćas je produžio „ruki“ ugovor sa Majami Hitom.

Mladi as potpisao je saradnju na još četiri sezone, a vrednost ugovora iznosi neverovatnih 62,4 miliona dolara. Da Majami ima veliko poverenje u Jovića videlo se i ranije, a posebno nakon njegovih sjajnih partija na Eurobasketu, gde je bio među najboljim igračima naše reprezentacije. Njegov agent, Miško Ražnatović, sa ponosom je potvrdio vest i podelio emotivnu poruku na Instagramu uz fotografiju mladog Nikole: – Petnaestogodišnjak sa slike je danas produžio prvi,
