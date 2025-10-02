Ražnatović posle rekordnog potpisa: "Najunosniji ugovor do sada"

Nakon što je Nikola Jović potpisao produžetak "ruki" ugovora sa Majami Hitom, oglasio se i njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović.

Jović će ostati još četiri godine na Floridi, uz zaradu 62,4 miliona američkih dolara. Miško Ražnatović je na Instagramu objavio fotografiju Jovića kada je imao 15 godina i igrao, naravno, za mladi tim Mege. "Petnaestogodišnjak sa slike je danas produžio prvi, tzv. ruki ugovor sa Majami Hitom. Radi se o četvorogodišnjem ugovoru vrednom 62,4 miliona američkih dolara. Naravno, ponosan sam na visinu ugovora, kao i činjenicu da se radi o najunosnijem ugovoru, koji je