Ražnatović posle rekordnog potpisa: "Najunosniji ugovor do sada"

B92 pre 2 sata
Ražnatović posle rekordnog potpisa: "Najunosniji ugovor do sada"

Nakon što je Nikola Jović potpisao produžetak "ruki" ugovora sa Majami Hitom, oglasio se i njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović.

Jović će ostati još četiri godine na Floridi, uz zaradu 62,4 miliona američkih dolara. Miško Ražnatović je na Instagramu objavio fotografiju Jovića kada je imao 15 godina i igrao, naravno, za mladi tim Mege. "Petnaestogodišnjak sa slike je danas produžio prvi, tzv. ruki ugovor sa Majami Hitom. Radi se o četvorogodišnjem ugovoru vrednom 62,4 miliona američkih dolara. Naravno, ponosan sam na visinu ugovora, kao i činjenicu da se radi o najunosnijem ugovoru, koji je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Zvanično! Horford potpisao za Golden Stejt

Zvanično! Horford potpisao za Golden Stejt

Večernje novosti pre 17 minuta
Ponosni Miško - Najunosniji ugovor do sada!

Ponosni Miško - Najunosniji ugovor do sada!

Sportske.net pre 1 sat
Miško progovorio o jovićevom ugovoru života: Nekad u roze okruženju, danas u Majami Hitu!

Miško progovorio o jovićevom ugovoru života: Nekad u roze okruženju, danas u Majami Hitu!

Hot sport pre 1 sat
Al Horford potpisao za Golden Stejt

Al Horford potpisao za Golden Stejt

Sportski žurnal pre 2 sata
Oglasio se Miško Ražnatović nakon potpisanog ugovora vrednog 62 miliona: "Znatno sam ponosniji..."

Oglasio se Miško Ražnatović nakon potpisanog ugovora vrednog 62 miliona: "Znatno sam ponosniji..."

Telegraf pre 3 sata
Nikola Jović potpisuje novi četvorogodišnji ugovor za preko 60 miliona

Nikola Jović potpisuje novi četvorogodišnji ugovor za preko 60 miliona

Danas pre 4 sati
Al Horford novi igrač Golden Stejta

Al Horford novi igrač Golden Stejta

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Miško RažnatovićDolar

Sport, najnovije vesti »

Čović: "Nisam smenio Pešića, Alimpijević izabran između šest-sedam kandidata"

Čović: "Nisam smenio Pešića, Alimpijević izabran između šest-sedam kandidata"

Sportske.net pre 36 minuta
Italijani analizirali Pavlovića: "Trebalo je da bude rezerva, ali..."

Italijani analizirali Pavlovića: "Trebalo je da bude rezerva, ali..."

Sportske.net pre 47 minuta
Zvezda Motiejunasu spremila specifičan ugovor?

Zvezda Motiejunasu spremila specifičan ugovor?

Sportske.net pre 7 minuta
Novak protiv dobro znanog lica: Evo kada Đoković izlazi na teren u Šangaju!

Novak protiv dobro znanog lica: Evo kada Đoković izlazi na teren u Šangaju!

Hot sport pre 7 minuta
Miler oborio rekord

Miler oborio rekord

Vesti online pre 32 minuta