Ogromno poverenje u našeg asa: Majami dao višegodišnji ugovor Joviću, poznata i cifra!

Na njemu je samo da nastavi da se razvija! Pred Nikolom Jovićim je sezona u kojom će pokušati da se izbori za startnu petorku Majami Hita, a da slavna franšiza ima poverenje u njega sada je i zvanično pretočeno u novi ugovor.

Kako prenosi dobro obavešteni NBA insajder Šams Čarnija, mladi srpski košarkaš dogovorio je četvorogodišnju saradnju sa franšizom sa Floride vrednu 62,4 miliona dolara. To znači da će Jović i u godinama koje dolaze biti deo sistema trenera Erika Spolstre. Објава коју дели Shams Charania (@shams) Talentovani krilni igrač stigao je u Majami 2022. godine, a već u debitantskoj sezoni imao je priliku da igra veliko NBA finale protiv Denvera i Nikole Jokića. Od tada