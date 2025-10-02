Ilon Mask – prvi svetski polubilioner

Getty Images Ilon Mask, direktor kompanije Tesla, prvi je čovek u istoriji sa bogatstvom većim od 500 milijardi dolara (oko 425 milijardi evra).

Maskovo bogatstvo je 1. oktobra, u popodnevnim časovima po njujorškom vremenu, nakratko dostiglo 500,1 milijardu dolara, pre nego što je blago opalo na nešto više od 499 milijardi, prema podacima Forbsove liste milijardera. Ako se pitate koliko je to dinara, odgovor je prilično mnogo – oko 50 biliona ili 50.000.000.000.000. Pored Tesle, porasle su i vrednosti drugih Maskovih firmi, poput startapa iz oblasti veštačke inteligencije xAI i kompanije Spejs Iks (SpaceX).