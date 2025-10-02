Zvezdine igrače očarao fudbalski lepotan! Crveno-beli igraju važnu i tešku utakmicu na stadionu vrednom 125 miliona!

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić Fudbaleri Crvene zvezde bili su oduševljeni kvalitetom trave i terena stadiona "Dragao" na kojem će večeras (21.00) igrati protiv Porta, u drugom kolu Lige Evrope.

Stadion "Dragao" je pravi fudbalski lepotan, zdanje izgrađeno 2003. godine za potrebe Evropskog prvenstva u Portugalu 2004. i danas izgleda impozantno. Stadion je dizajnirao domaći arhitekta Manuel Salgado, a pored fudbalskih utakmica na njemu se organizuju muzički koncerti i slične prigodne manifestacije. Građen je od betona i čelika. Izgradnja stadiona "Dragao", što u prevodu znači "Stadion zmaja" koštala je između 98 i 125 miliona evra i u vreme izgradnje bila