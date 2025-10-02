Zvezdine igrače očarao fudbalski lepotan! Crveno-beli igraju važnu i tešku utakmicu na stadionu vrednom 125 miliona!

Kurir pre 1 sat
Zvezdine igrače očarao fudbalski lepotan! Crveno-beli igraju važnu i tešku utakmicu na stadionu vrednom 125 miliona!

Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić Fudbaleri Crvene zvezde bili su oduševljeni kvalitetom trave i terena stadiona "Dragao" na kojem će večeras (21.00) igrati protiv Porta, u drugom kolu Lige Evrope.

Stadion "Dragao" je pravi fudbalski lepotan, zdanje izgrađeno 2003. godine za potrebe Evropskog prvenstva u Portugalu 2004. i danas izgleda impozantno. Stadion je dizajnirao domaći arhitekta Manuel Salgado, a pored fudbalskih utakmica na njemu se organizuju muzički koncerti i slične prigodne manifestacije. Građen je od betona i čelika. Izgradnja stadiona "Dragao", što u prevodu znači "Stadion zmaja" koštala je između 98 i 125 miliona evra i u vreme izgradnje bila
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Navijači Zvezde - turistička atrakcija u Portu

Navijači Zvezde - turistička atrakcija u Portu

Sportske.net pre 24 minuta
Navijači Zvezde pred meč sa Portom prepevali legendarni hit i najavili meč Lige Evrope

Navijači Zvezde pred meč sa Portom prepevali legendarni hit i najavili meč Lige Evrope

Telegraf pre 4 minuta
Specijalci stižu u grad zbog navijača Zvezde, pogledajte dolazak policije pred korteo Delija

Specijalci stižu u grad zbog navijača Zvezde, pogledajte dolazak policije pred korteo Delija

Telegraf pre 4 minuta
Navijači Porta provocirali Delije u kafiću, usledila momentalna reakcija navijača Zvezde

Navijači Porta provocirali Delije u kafiću, usledila momentalna reakcija navijača Zvezde

Telegraf pre 14 minuta
Bajern dočekuje crvenu zvezdu u 2. Kolu Evrolige : Crveno-beli na teškom ispitu u Minhenu!

Bajern dočekuje crvenu zvezdu u 2. Kolu Evrolige : Crveno-beli na teškom ispitu u Minhenu!

Hot sport pre 39 minuta
Mladi tim Šumadije 1903 impresionira – i dalje neporaženi nakon osam kola

Mladi tim Šumadije 1903 impresionira – i dalje neporaženi nakon osam kola

InfoKG pre 54 minuta
Delije se okupljaju u Portu: Sprema se korteo do stadiona "Dragao"

Delije se okupljaju u Portu: Sprema se korteo do stadiona "Dragao"

Mondo pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaEvropsko prvenstvoPortugalLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Hamad Međedović vodio, ali je morao da preda meč u Šangaju

Hamad Međedović vodio, ali je morao da preda meč u Šangaju

Danas pre 24 minuta
Kad Miško objavi zagonetku, onda je to to!

Kad Miško objavi zagonetku, onda je to to!

Sportske.net pre 4 minuta
Poznat termin meča Đokovića i Čilića; Međedović predao meč Rinderknešu

Poznat termin meča Đokovića i Čilića; Međedović predao meč Rinderknešu

RTV pre 23 minuta
Milorad Mažić o poligrafskom testiranju sudija: „Ljudi žele pravdu, zar ne? Mi radimo na tome da im je isporučimo!“

Milorad Mažić o poligrafskom testiranju sudija: „Ljudi žele pravdu, zar ne? Mi radimo na tome da im je isporučimo!“

Hot sport pre 19 minuta
Crnogorska policija nije uspjela da nađe spomenik Pavla Đurišića u manastiru SPC

Crnogorska policija nije uspjela da nađe spomenik Pavla Đurišića u manastiru SPC

Slobodna Evropa pre 9 minuta