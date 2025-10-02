"Tasmanijski đavo" je novi igrač Partizana: Željko Obradović dobio pleja po svom ukusu

Mondo pre 3 sata  |  Milutin Vujičić
"Tasmanijski đavo" je novi igrač Partizana: Željko Obradović dobio pleja po svom ukusu

Taran Armstrong potpisao je za KK Partizan, potvrđeno je za australijski portal " Basketball".

Talentovani plejmejker bi već u toku nedelje trebalo da bude zvanično promovisan i biće direktna zamena za Frenka Nilikinu koji je (ne)planirano otišao u Olimpijakos. Biće ovo prvi izlet Armstronga u Evropi pošto je do sada igrao u rodnoj Australiji i u SAD, gde je kratko bio član Golden Stejta. Armstrong je potpisao u februaru "dvosmerni" ugovor sa Voriorsima i igrao je zapravo za njihov razvojni tim u "Dži" ligi. Ipak, nije došlo do debija u NBA ligi i bio je u
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Gde ima dima, tu ima i vatre - Australijanci "sele" Armstronga u Partizan!

Gde ima dima, tu ima i vatre - Australijanci "sele" Armstronga u Partizan!

Sportske.net pre 1 sat
Partizan se dogovorio sa plejmejkerom (foto, video)

Partizan se dogovorio sa plejmejkerom (foto, video)

Sportski žurnal pre 1 sat
"Grobari" su ovo jedva čekali! Partizan doveo zamenu za Frenka Nilikinu

"Grobari" su ovo jedva čekali! Partizan doveo zamenu za Frenka Nilikinu

Večernje novosti pre 1 sat
Bomba! Partizan doveo veliko pojačanje: Igrao je u NBA ligi, razlog za odlazak je samo jedan...

Bomba! Partizan doveo veliko pojačanje: Igrao je u NBA ligi, razlog za odlazak je samo jedan...

Kurir pre 2 sata
Partizan potpisao košarkaša iz Australije, Kenguri tvrde da je sve gotovo!

Partizan potpisao košarkaša iz Australije, Kenguri tvrde da je sve gotovo!

Telegraf pre 2 sata
Partizan radi punom parom: Australijanac oblači crno-beli dres!

Partizan radi punom parom: Australijanac oblači crno-beli dres!

Hot sport pre 3 sata
Gudurić pred meč sa partizanom: Ne volim tu reč „lider“, ali mnogo sam motivisan!

Gudurić pred meč sa partizanom: Ne volim tu reč „lider“, ali mnogo sam motivisan!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBAPartizanŽeljko ObradovićOlimpijakosAustralija

Sport, najnovije vesti »

Novak Đoković uoči mastersa u Šangaju: „Voleo bih da opet igram s Janikom…“

Novak Đoković uoči mastersa u Šangaju: „Voleo bih da opet igram s Janikom…“

Danas pre 36 minuta
Vlahović nakon svega ostaje u Juventusu? "Dušan zaslužio poštovanje, sešćemo..."

Vlahović nakon svega ostaje u Juventusu? "Dušan zaslužio poštovanje, sešćemo..."

Sportske.net pre 50 minuta
Novak Đoković bez dlake na jeziku o sineru i alkarazu! Srbin otvorio dušu pred prvi meč u Šangaju - pričao o sinu Stefanu, a…

Novak Đoković bez dlake na jeziku o sineru i alkarazu! Srbin otvorio dušu pred prvi meč u Šangaju - pričao o sinu Stefanu, a poruka za naredne rivale je moćna!

Kurir pre 36 minuta
Čović o zvezdi: „Vrlo se ponosim sa 26 trofeja koje smo ostvarili!“

Čović o zvezdi: „Vrlo se ponosim sa 26 trofeja koje smo ostvarili!“

Hot sport pre 56 minuta
Transfer bomba: Partizan rešio pitanje plejmejkera!

Transfer bomba: Partizan rešio pitanje plejmejkera!

Hot sport pre 30 minuta