"Tasmanijski đavo" je novi igrač Partizana: Željko Obradović dobio pleja po svom ukusu

Taran Armstrong potpisao je za KK Partizan, potvrđeno je za australijski portal " Basketball".

Talentovani plejmejker bi već u toku nedelje trebalo da bude zvanično promovisan i biće direktna zamena za Frenka Nilikinu koji je (ne)planirano otišao u Olimpijakos. Biće ovo prvi izlet Armstronga u Evropi pošto je do sada igrao u rodnoj Australiji i u SAD, gde je kratko bio član Golden Stejta. Armstrong je potpisao u februaru "dvosmerni" ugovor sa Voriorsima i igrao je zapravo za njihov razvojni tim u "Dži" ligi. Ipak, nije došlo do debija u NBA ligi i bio je u