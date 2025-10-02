Roditelji zabrinuti zbog novih dojava o bombama u školama, traže da se problem reši sistemski

Među 807 škola u Srbiji u koje je danas stigla dojava o bombi je i Osnovna škola Branko Radičević u Bloku 45 na Novom Beogradu.

Predsednica Saveta roditelja ove škole, Katarina Vitas izjavila je da roditelji strahuju da se ne ponovi scenario od pre dve godine kada su dojave o bombama bile učestale, a taj problem do danas sistemski nije rešen. Ona je ispričala kako je sve izgledalo u ovoj školi od ranog jutra i istakla da je bilo bolje nego pre dve godine. "Ono čega se svi plašimo je scenario od pre dve godine kada deca mesecima nisu mogla normalno da uđu na nastavu. To su bili zimski meseci