Masovne dojave o bombama u školama i vrtićima širom Srbije izazvale evakuacije i policijske provere

Naslovi.ai pre 4 minuta
Dojave o bombama stigle su jutros u više od 800 osnovnih i srednjih škola, kao i vrtića širom Srbije, što je dovelo do evakuacije i obustave nastave dok traju policijske provere.

Jutros su na mejl adrese osnovnih i srednjih škola u više gradova Srbije, uključujući Novi Pazar, Prijepolje, Vranje, Novi Sad, Kragujevac, Čačak, Niš, Zaječar i druge, stigle dojave o postavljenim bombama. Učenici su evakuisani, a nastava je obustavljena dok policija i kontradiverzioni timovi ne obave detaljne preglede. RTS N1 Info Vreme RTV InfoKG

Policija je potvrdila da su dojave lažne, ali su izazvale veliku uznemirenost i prekid nastave u mnogim školama. Mejlovi sa pretnjama, napisani na srpskom jeziku, stigli su sa iste adrese, a prema informacijama, poslate su iz Nemačke. Alo B92 RINA

U pojedinim mestima, kao što su Prijepolje, Novi Pazar, Vranje, Kragujevac, Čačak, Novi Sad i Prokuplje, nastava je prekinuta, a učenici su vraćeni kućama nakon što su policijske ekipe obavile preglede i utvrdile da nema opasnosti. Nova RTV Novi Pazar Rešetka

Učenici i zaposleni u školama su evakuisani na bezbedna mesta, a roditelji su obavešteni o situaciji. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja i istrazi o lažnim dojavama. Ministarstvo prosvete je podsetilo škole na procedure u slučaju dojave o bombi i osudilo pokušaje narušavanja obrazovnog procesa. Telegraf Vesti online Jug press Danas Sputnik

ČačakNišVranjeNovi PazarZaječarNovi SadPrijepoljeKragujevac

