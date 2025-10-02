Obilne padavine i sneg u Srbiji: RHMZ izdao crvene meteolarme za jug, istok i centralne krajeve

Naslovi.ai pre 13 minuta
Srbija očekuje hladno i oblačno vreme sa obilnim padavinama i formiranjem snežnog pokrivača, naročito u brdsko-planinskim predelima, uz upozorenja RHMZ-a.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenja za obilne padavine i sneg u južnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije tokom 2. i 3. oktobra, sa crvenim i narandžastim meteoalarmima za te oblasti. Na severozapadu Vojvodine očekuje se suvo vreme. Beta Mondo RTV NIN

Na Kopaoniku i drugim planinskim predelima već je pao sneg, formiran je snežni pokrivač do 10 cm, a očekuje se da će u naredna dva dana pasti i do pola metra snega. Temperature su pale ispod nule, a vetar je jak, naročito na planinama. Telegraf NIN RTS Glas Zapadne Srbije Dnevnik

Obilne padavine u vidu kiše očekuju se u većini krajeva, sa količinama od 60 do 100 mm, lokalno i do 120 mm, dok će u brdsko-planinskim predelima biti od 10 do 20 cm snega, lokalno i preko 30 cm. Upozorenja uključuju rizik od bujica, klizišta i prekida saobraćaja, a RHMZ je pokrenuo sistem za hitne SMS informacije građanima. Danas N1 Info Telegraf Blic

Vremenska prognoza za četvrtak i petak predviđa hladno i oblačno vreme sa kišom, susnežicom i snegom u većem delu zemlje, dok će severozapad Vojvodine ostati suvo. Na planinama će duvati jak severni vetar. Očekuje se formiranje snežnog pokrivača, naročito u višim predelima. Mondo Telegraf Vesti online Novi magazin

Za 3. oktobar RHMZ najavljuje oblačno i hladno vreme sa kišom i snegom u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije, uz povećanje snežnog pokrivača. Vetar će biti umeren i jak, severni i severozapadni, dok će se na severozapadu Vojvodine zadržati suvo vreme. Alo

Prvi sneg ove jeseni pao je i na višim delovima planine Zlatar, u predelu Vodene Poljane i okolini Zlatara i Sjenice. Sneg je umerenog intenziteta, a snežni pokrivač se formira i u drugim planinskim predelima poput Stare planine i okolini Ivanjice. Alo Blic Euronews Telegraf PP media

Na Goliji je zabeležen snežni pokrivač do 10 centimetara, što nije neuobičajeno za jesenji period, a lokalne službe su spremne za zimske uslove. RTS

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje pojačanje intenziteta padavina večeras i tokom noći na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, sa susnežicom i snegom na visokim planinama, dok će sever Srbije ostati suvo. Blic

Jutarnje temperature u Srbiji pale su ispod nule, sa najnižom od -2 stepena na Kopaoniku i oko 0 stepeni na Zlatiboru i Crnom Vrhu. Najhladnije je bilo i u Sjenici, Somboru i Kikindi. Blic

Sneg od sinoć veje na Kopaoniku, a jutros su se zabeleli i drugi planinski predeli poput Zlatara, Stare planine, Jabuke, Brezovice, Golije i okoline Ivanjice. Blic

