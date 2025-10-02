„Srbija se dugo borila za slobodu od fašističke čizme, ne dozvolimo da je danas liže“: SKC zatražio da država hitno reaguje i obezbedi povratak studenta Ognjena

Nova pre 2 sata  |  Autor: Sanja Radovanović
„Srbija se dugo borila za slobodu od fašističke čizme, ne dozvolimo da je danas liže“: SKC zatražio da država hitno reaguje i…
Studentski kulturni centar (SKC) u blokadi zatražio je danas da država hitno reaguje i obezbedi dostojantven povratak studenta Ognjena Markovića, koji je krenuo da humanitarnu misiju kao član flotile Sumud, i da prestane svaku saradnju i trgovinu sa Izraelom. „Dok je Srbija u jeku susreta Aleksandra Vučića i Benjamina Netanjahua, ugovarala sporazum o slobodnoj trgovini sa Izraelom, Ognjen je bio i ostao do opkoljavanja broda jedini član humanitarne akcije iz
