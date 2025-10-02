Uhapšena žena osumnjičena za napad na Sandru Božić

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Uhapšena žena osumnjičena za napad na Sandru Božić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu identifikovali su i doveli u policijsku stanicu Voždovac V.

A. (1976) koja je, kako se sumnja, juče, oko 14.15 časova na Voždovcu, verbalno, a potom i fizički napala potpredsednicu Pokrajinske vlade Vojvodine Sandru Božić. Sumnja se da je V. A. , koja je bila na motociklu, prvo verbalno napala oštećenu, a potom je fizički napala i povredila joj ruku. Sandri Božić pomoć je ukazana u KBC Bežanijska kosa, a policija je o događaju obavestila nadležno tužilaštvo po čijem nalogu postupa u rasvetljavanju svih okolnosti. Policija
